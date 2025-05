Más de un millar de leoneses claman por el futuro de la provincia en la manifestación del 1 de mayo

Alrededor de un millar de personas han participado esta mañana en la manifestación del 1 de mayo en la capital, convocada por los sindicatos UGT y CC OO al alimón, que se ha desarrollado sin incidencia alguna digna de mención y con la mente puesta en buscar “un presente para León, con el que no perder el futuro”. El mensaje leonesista que había presidido algunas de las últimas intervenciones sindicales ha desaparecido en esta ocasión.

Durante la marcha se han coreado las habituales consignas de corte progresista en este tipo de concentraciones.

Enrique del Reguero, secretario provincial de UGT, destacó la necesidad de no perder el terreno conquistado “que nos ha costado mucho alcanzar, sobre todo en los derechos de los pensionistas y de la clase trabajadora. No podemos permitirnos perder todo esto por un contexto internacional en el que se impone el modelo neoliberal, que no quiere ver lo que hemos conseguido hasta hoy”.

Advirtió que los jubilados “no saben el futuro que les espera con estos modelos que se pretenden imponer” y lanzó un llamamiento “a conquistar el futuro que tanto nos ha costado“. Se mostró esperanzado por el proyecto de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y destacó la importancia de mantener las conquistas en el ámbito laboral.

“León vive una falta de recursos alarmante y de abandono por parte de las administraciones, y tenemos que sacar adelante los proyectos que estaban abandonados. Vamos a exigir que recupere la actividad que está perdiendo. desde hace décadas", dijo Del Reguero.

Elena Blasco se pronunció en nombre de CC OO: “el lema lo dice todo, hay que proteger lo conquistado y ganar el futuro. Tenemos que hacer frente común a la amenaza que sufre la democracia y reivindicar un presente y un futuro para esta provincia. Es fundamental que todos los ciudadanos de León nos acompañen y que hagan un homenaje a los cinco compañeros muertos en Cerredo. Esta provincia necesita que se corrijan los déficits que tenemos en servicios públicos y pediremos altura de miras para corregir las desigualdades de esta provincia, que tiene bloqueados muchos convenios colectivos en esta provincia. También pedimos altura de miras a la ciudadanía leonesa para demostrar que tenemos tiene un futuro económico y social”.

El alcalde de León, José Antonio, Diez, consideró que el lema de la manifestación es “muy acorde a la sociedad que vivimos, hay que proteger todo lo que sea conseguido, fundamentalmente por nuestros mayores".

El secretario provincial del Partido Socialista, Javier Alfonso Cendón, puso en valor los avances que se han conseguido en esta legislatura y destacó que el próximo martes el congreso estudiará una PNL, por la que, abogados, procuradores, arquitectos y médicos podrán acceder al régimen de autónomos “ que es un derecho que no tenían y que les va a garantizar una pensión digna en el futuro, es una muestra de los avances que hemos conseguido y que vamos a lograr juntos”.

