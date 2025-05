Ultiman las labores para abrir la urbanización de Feve en León 14 meses después de acabar las obras

Cuando se van a cumplir tres años, la obra que se adjudicó con el compromiso de ejecución en 10 meses se prepara al fin para el estreno. No es broma. La urbanización de la estación de Feve, que entretiene a los curiosos desde que en marzo de 2024 se terminaron los trabajos sobre el terreno y se pusieron las vallas, se abrirá de una vez a mediados de mayo. La fecha se ajusta al último de los plazos con los que trabajan el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), promotora del proyecto, y el Ayuntamiento de León, cuya contrata de jardines ultima estos días los trabajos para que los técnicos den el visto bueno en las dos próximas semanas a los viales y los espacios libres de los 10.000 metros cuadrados vetados por el momento al uso público.

Las últimas tareas las asume ya el Ayuntamiento de León, pese a que la recepción oficial de los terrenos no se ha formalizado todavía. Conforme al convenio de colaboración que firmó el consistorio con el Adif, la contrata de la privatización del servicio de espacios verdes se afana en levantar las parcelas para resembrarlas. Es la segunda vez en apenas tres meses, después de que las constructoras a las que adjudicó las obras Adif hicieran un primer intento, pero terminara por defender que su trabajo en estos servicios terminó hace más de un año, cuando remató los jardines, y el mantenimiento no le compete.

El trajín de los operarios de la contrata municipal entretiene el tiempo sobre el terreno, mientras en los despachos ya ha superado el último trámite administrativo. El proyecto de actuación, en el que se contiene el reparto de las fincas resultado de la urbanización, cerró su plazo de alegaciones el día 9 de abril, sin problemas, después de que el Adif lo presentara el 26 de junio del año pasado y el Ayuntamiento de León lo aprobara de manera inicial el 11 febrero.

El documento no bloquea ya para nada la recepción provisional de la urbanización. La provisionalidad se debe a que todavía no se ha resuelto el problema de los centros de transformación eléctrica del sector que Ineco, la ingeniería del Ministerio de Transportes y Movilidad, planificó mal al marcar las parcelas con las dimensiones más pequeñas que los equipos, pese a que son estándar. Están encargados, pero no colocados todavía, aunque su incidencia no influye en la iluminación de la estación, sino que afectará al suministro de las futuras viviendas, cuyo aprovechamiento económico se reserva el Adif en exclusiva.

No se necesita para la puesta en funcionamiento de la urbanización, aunque haya motivado el enfrentamiento entre el Adif y las constructoras, Tecsa y Dragados, que defendieron que estos añadidos imprevistos excedían el presupuesto de adjudicación. Sin esta excusa, los técnicos municipales empezarán a pasar revista esta próxima semana a las condiciones del sector, en las que los diferentes servicios implicados habían advertido que se debían corregir pequeñas cosas sobre las que aparecían en los papeles del proyecto de actuación, como la señalización viaria o el soterramiento de los servicios energéticos.

Todo está listo para mediados de mayo. Al menos sobre el terreno. Falta que el Adif quiera y el Ayuntamiento de León le deje.