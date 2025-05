A la entrada en vigor, 305 de los 681 hosteleros tenían deudas sin pagar

La criba de las terrazas partió de un historial en el que aparecían más de un millar de veladores. Aunque, con la entrada en vigor de la nueva ordenanza, el 11 de diciembre del año pasado, se contaba con que había vigentes 681 terrazas autorizadas en León.

Aunque, como advirtieron desde la tesorería, no todas se encontraban al corriente del pago de la tasa de terrazas, que se redujo en 2012 al 50% por la crisis y no se ha vuelto a actualizar hasta este mismo año. El informe avisaba de que había 305 titulares que no habían cumplido con el abono del tributo una vez terminado el periodo voluntario, que va de julio a septiembre de cada anualidad. Con estas deudas, al igual que con cualquiera con la administración municipal, la ordenanza recoge que no se puede conceder el permiso, además de que cabe la posibilidad de que se ejecute el levantamiento de la misma. Ante esta advertencia, parte de los hosteleros señalados arreglaron la situación, que puede hacerse con un compromiso de fraccionamiento y aplazamiento, aunque otros han seguido en las mismas pese a tramitar en paralelo su solicitud de regularización.