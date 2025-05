La acusada de asesinar a la anciana en la residencia municipal de León comparece hoy en la Audiencia

La joven acusada de asesinar a una anciana en la Residencia Municipal 'Virgen del Camino' mediante una inyección de insulina, comparecerá hoy previsiblemente mediada la mañana, para responder a las preguntas que le formule su defensa y se verá si también a las del Ministerio Fiscal.

La acusada se acogió al derecho a declarar en último lugar después de escuchar a todos los testigos y la estrategia resultó favorable a sus intereses. Por una parte una enfermera de la residencia aseguró ayer haber denunciado antes del fallecimiento de la víctima que le faltaba un 'boli' (jeringuilla) de insulina —el fiscal sostiene que fue el modus operandi para acabar con su vida, en venganza una confrontación entre la sospechosa y la víctima que provocó que mandaran a su casa a la procesada—. Por otra, los profesionales de la residencia y los policías que acudieron al lugar de los hechos negaron haber visto salir a la investigada de la habitación de la víctima, o que se quedara por la zona después de que la dirección del establecimiento conminó a la auxiliar a abandonar el centro de trabajo.

Está en juego una pena de prisión permanente revisable. La propone el Ministerio Público convencido de que este incidente fue uno más de los que ya había protagonizado la procesada en otras residencias y uno previo al que la mantiene en prisión provisional, pendiente de otro juicio seguramente.

A la doctora le sorprendió la hipoglucemia que presentaba la víctima al llegar al Hospital: «No era diabética, eso es muy raro. El día anterior (la víctima) estaba en estado normal. Hablé con ella y estaba perfectamente 24 horas antes. «Sólo podía haber empeorado tanto porque le hubieran pinchado una inyección de insulina».

Sí denunció que faltaba un «boli» (jeringuilla) con insulina que era de otra paciente: «No pudo ser un error, era algo muy grave y lo denuncié al Hospital. Estaba en el carro de curas». Buscó junto a los policías el 'boli' pero «no apareció por ningún sitio».

"Cuando en el Hospital me dijeron que (la finada) había sufrido un bajón de glucemia muy drástico, lo relacioné con el 'boli' que me faltaba y por eso lo denuncié, pero ya lo había echado en falta antes».

La doctora desmontó uno de los argumentos que pretendía esgrimir la defensa: «Tuvo Covid pero esa no pudo ser la causa de la muerte. Lo sufrió de forma muy leve", dijo.

Hoy será turno de los forenses y los peritos para abrir la mañana. Hay un informe médico a propuesta de la defensa que justifica que la muerte fue no violenta, porque 17 días después ya no pudo producirse como la relata el Ministerio Público. La lectura delas conclusiones definitivas se anuncia para después de la declaración de la sospechosa. No es descabellado pensar que pueda prolongarse la vista a mañana viernes, aunque no estaba previsto y el día estaba programado en blanco.

También se contempla la lectura del veredicto del jurado el lunes. Es previsión optimista.