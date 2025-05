El PSOE 'entregará' el 16 de junio la Alcaldía de Villaquilambre a la UPL

Siguiendo la máxima de que los pactos deben cumplirse (Pacta sunt servanda), el tripartito de Villaquilambre se prepara para el relevo en la Alcaldía de este municipio de 19.500 habitantes, al cumplirse el ecuador del mandato. Y el calendario que manejan fija el cambio en la semana del 16 al 22 de junio. Según confirman, el actual regidor, el socialista Jorge Pérez, dará a conocer a la Corporación su renuncia al cargo en un pleno extraordinario que se convocará previsiblemente ese mismo lunes 16 de junio, tras haber expresado previamente su retirada ante notario. Al concluir la sesión, quedará en funciones el primer teniente de Alcaldía, el leonesista Vicente Pérez, que alzará el bastón de mando a las 48 horas (el día 18 de junio) en otro pleno extraordinario presidido por la segunda teniente de Alcaldía, Berta Llamazares.

En el aire, si el intercambio de poder del PSOE a UPL, como fijaron al inicio de la legislatura, requerirá un tercer pleno de Organización, ya que se mantendrá el mismo equipo de nueve representantes con leves modificaciones. El alcalde saliente retendrá la concejalía de Hacienda y el entrante sí se deshará de algunas de sus competencias en favor de otros ediles, ya que ostenta las áreas de Deportes, Infraestructuras, Obras, Edificios Públicos y Alumbrado.

Álvarez confía en que «el cambio de alcalde en nuestro municipio se realizará de una forma natural y sin sobresaltos porque las líneas maestras de la legislatura están marcadas desde el comienzo y pasan por mejores servicios a los ciudadanos en cultura, deportes, educación y materia social; avances en las infraestructuras, calles, jardines, parques y zonas deportivas; la ampliación del polígono industrial, el desarrollo de la actividad comercial, el instituto y el centro de salud y la autonomía de la Región Leonesa», una cuestión que ya se había aprobado en febrero de 2020.

Reconoce que, «lógicamente, supondrá un cambio, pero en pequeños detalles», puesto que «somos dos personas distintas y cada uno tiene una forma de ver el Gobierno», pero valora que eso «no afectará para nada a la buena marcha de nuestro municipio».

Por su parte, Jorge Álvarez, cree que han «conformado un equipo de Gobierno y un equipo de trabajo muy compacto, que ha funcionado muy bien durante estos dos años». Está «convencido de que seguirá funcionando así cuando hagamos el cambio de la Alcaldía en junio».

En su balance considera, que en los últimos 23 meses se han centrado «en mejorar los servicios públicos del Ayuntamiento y no sólo en la gestión municipal, sino en cuanto a la reivindicación a las administraciones públicas superiores de las que depende nuestro municipio para que se creen de una vez el instituto y el centro de salud de Villaquilambre. También la mejora de los servicios de transporte, sobre todo, de la línea de Feve que ahora mismo nos estrangula y la implementación de algunos tipos de transporte alternativo como las bicicletas, que a lo largo de este año esperamos ponerlo en marcha».

El regidor insiste en que en estos casi dos años como alcalde «nuestros principales objetivos han sido las típicas gestiones municipales de mejora de parques, calles, el mantenimiento urbano, la mejora de infraestructuras y también de los servicios públicos destinados al ciudadano como son los de deportes, la cultura, en la que tenemos ua gran intensidad, e Igualdad, en la que también tenemos cantidad de actividades».

A su juicio, «han sido dos años muy intensos, en los que hemos trabajado de forma coordinada y con un equipo de Gobierno con muy buena sintonía». Señala que el otro par de años que restan de legislatura el equipo será el mismo, aunque el titular de la Alcaldía cambie y, por tanto, «trabajaremos de la misma manera coordinados, acordando todo y finalizando todos los proyectos que hemos establecido durante estos dos años, unos conocidos y otros por conocer y que se irán desarrollando a lo largo de lo que queda. Algunos se prolongarán más allá porque son proyectos de largo alcance». El PSOE espera que el periodo que resta de mandato sea «una continuación del proyecto que ya hemos iniciado hace dos años y que creemos que está dando unos frutos muy positivos para nuestro municipio».

Villaquilambre no ha sido, desde el comienzo de la Democracia, una plaza fácil de gobierno. Las piruetas políticas en el Ayuntamiento no son nuevas para los ciudadanos, que han visto todo tipo de pactos y cómo algunos cabeza de lista han ido rotando por varios grupos municipales. El primer alcalde, Manuel García Santos, selló en 1995 uno de los dos pactos a priori curiosos por unir al PP y al PSOE. El otro se produjo en 2004 y elevó a la alcaldía a Miguel Hidalgo. Las mociones de censura desbancaron a Lázaro García Bayón (2003) y Manuel García (hijo) en septiembre de 2018. Ambos se aliaron para arrebatar en 2019 y junto a otras dos fuerzas políticas el primer triunfo socialista en 20 años que logró Jorge Pérez.

En 2023 sucedió lo contrario, Manuel García ganó las elecciones para el Partido Popular y acaparó el 26,7% de los sufragios en el municipio, casi un punto más que el PSOE, que se quedó a 62 votos. No obstante, Pérez arrancó un pacto de Gobierno in extremis con UPL, que siguiendo la estela del resto del alfoz había crecido a tres ediles (uno más), y Podemos. En ese acuerdo se determinó la alternancia en la Alcaldía que ahora se cumplirá si no surgen sorpresas, porque en la elección del nuevo alcalde, que se efectuará conforme a los procedimientos de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General, pueden concurrir como candidatos todos los concejales que encabecen listas electorales. Resultará elegido quien obtenga la mayoría absoluta de los votos del Pleno, o, en su defecto, quien encabece la lista con mayor respaldo popular. Y Álvarez sumará en principio 9 de los 17.