El servicio de limpieza de León, "un desastre" que cuesta 15,3 millones de euros

Falta de mantenimiento y contenedores en mal estado, "descontrol" en el funcionamiento, una plantilla que no se ajusta a la Relación de Puestos de Trabajo, sin control de los costes, un Parque móvil obsoleto, instalaciones para los trabajadores que "carecen de las mínimas condiciones de seguridad"... estas son algunas de las conclusiones que ha extraído el Partido Popular de la Auditoría encargada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León y que acaban de recibir los partidos de la oposición sobre el servicio de limpieza municipal.

El portavoz del PP, David Fernández, resume que las conclusiones del análisis reflejan que el servicio "es un absoluto desastre" que cuesta a los leoneses 15,3 millones de euros al año. Por su parte, la concejala popular, Ana Franco, critica a mayores, que el Diagnóstico de la situación actual de la gestión y explotación de los Servicios de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos en el término municipal de León (nombre completo de la auditoría) ha costado a mayores 64.000 euros, un análisis que el equipo de gobierno encargó hace un año y que "se podría haber realizado con personal de la casa, por el equipo de gobierno o por el Órgano Especial de la Administración del propio servicio, en el que están representados todos los grupos políticos. No entendemos por quié se decidió gastar este dinero sin antes hacer este trabajo de manera interna". Por este motivo, Franco califica de "derroche" los 64.000 euros que ha costado el informe y "cuyo resultado es el que todos vemos y padecemos a diario: una ciudad sucia", como añade Fernández.

Los populares analizan punto por punto los seis bloques en los que se estructura la auditoría: instalaciones, parque móvil, contenedores, personal, funcionamiento y costes, con las siguientes conclusiones.

Sobre las instalaciones centrales, “las considera aceptables aunque incide en la importancia de adaptarlas para el cumplimiento de la normativa actual, por ejemplo en materia de incendios. También recalca el hecho de que no exista un registro informático para el control de los materiales y repuestos del almacén, más aún cuando existe un volumen elevado de reparaciones por la antigüedad del parque móvil”. “Sin embargo, sobre los diferentes cuartelillos que existen en diversos puntos de la ciudad, la evaluación no puede ser más preocupante, ya que “todos ellos carecen de las mínimas condiciones de seguridad, salud, salubridad y operatividad” y llega incluso a pedir la inhabilitación de muchos de ellos. Valoraciones muy graves en espacios donde, recordemos, trabajan decenas de personas todos los días”.

En relación al parque móvil, “la auditoría advierte de la antigüedad de los vehículos, afirmando que está “obsoleto”, y del consecuente elevado coste y dificultad de sus reparaciones continuas, exigiendo un replanteamiento global si se quiere evitar, y la auditoría recoge textualmente, “el colapso del servicio de recogida de residuos”. Además, concreta que muchos vehículos superan los 20 años de antigüedad” e incide en que “tampoco existe un plan de inversiones de los vehículos y que las incorporaciones que se hacen obedecen a la improvisación y no a una verdadera planificación para tener una flota moderna, homogénea y adaptada a las necesidades del servicio”. El auditor también señala su sorpresa porque la flota de vehículos del servicio no tenga sistemas de gestión de flotas y de seguimiento para hacer una gestión adecuada y eficaz.

En la capital leonesa hay 3.109 contenedores, de los que aproximadamente 1 de cada 4 no están en buen estado. Sobre estos elementos, destaca su falta de mantenimiento y su excesiva diversidad, con los problemas que ello implica en cuanto al encarecimiento de la recogida, la pérdida de eficacia de la separación de residuos y la mala imagen de ciudad que se ofrece tanto a vecinos como a visitantes”.

Y al igual que en el parque móvil, “se echa en falta un plan de contenedores y la implantación de tecnología en ellos, tanto para mejorar la eficacia de la recogida como la homogeneización y, por tanto, la estética de la ciudad”. Añade que “se compra al tuntún, sin una verdadera previsión de lo que se necesita. Un buen ejemplo de ello es el contrato de 1 millón de euros para adquirir nuevos contenedores que, como digo, no atiende a ningún plan ni criterio a la vista de esta auditoría”.

Sobre el personal, la situación es incluso más crítica. “En el informe se llega a afirmar que “no se ha podido obtener una imagen fiel y no se ha podido hacer un seguimiento claro de los medios realmente disponibles en el servicio y mucho menos la asignación de los mismos”. Además, dice que “la información recibida no permite hacer que se correspondan los puestos y asignaciones recogidas en la descripción de los servicios con la plantilla realmente asignada al mismo” y “que la plantilla no se ajusta en absoluto a la RPT”. El PP precisa que estas afirmaciones “son especialmente graves porque estamos hablando de un recurso que supone un coste anual de 9 millones de euros de todos los leoneses. Más del 60% del coste del servicio y más de un 6% del presupuesto anual del Ayuntamiento”.

El funcionamiento del servicio concretan los populares que “la valoración no es mejor que en los puntos anteriores. Se afirma que la organización no está estructurada ni responde a una planificación global ni actualizada de las necesidades de la ciudad. También se incide en que no existen protocolos ni registros de órdenes y se concluye que el servicio funciona a golpe de queja o urgencia surgida”. “No existe ni una organización de los servicios de limpieza ordinaria, ni de servicios especiales de limpieza, ni de servicios de recogida ordinaria, ni de recogida especial, ni tampoco de los medios humanos ni materiales asignados a cada servicio, y, por supuesto, nada está informatizado ni se realiza ningún tipo de seguimiento del desempeño de los servicios ni tampoco evaluación de calidad. Absolutamente nada”. “Un auténtico desbarajuste, donde reina el descontrol, y que solo sale adelante por el esfuerzo de una plantilla experimentada y esforzada. A pesar de ello, el resultado de todo esto, como no puede ser de otra manera, es la suciedad reinante en las calles de la ciudad que todos vemos cada día”.

Finalmente, sobre el control de costes, se dice que “no existe un seguimiento claro de los costes asociados al servicio”. A modo de ejemplo, “afirma que no existe un registro de datos reales de consumo de vehículos o de su mantenimiento. Tampoco existen partidas de amortización de locales, instalaciones y equipos, con lo que es imposible obtener un coste real del servicio”.

Los populares resumen todos estos puntos en que el servicio de limpieza es “un absoluto descontrol que este año se va a llevar el 10% del presupuesto municipal, más de 15 millones de euros. 15,3 para ser exactos”, indican los populares para añadir que el auditor "hace constar claramente un hecho relevante y es que “la documentación aportada ha sido escasa, sesgada y muy poco estructurada, cuando no inexistente”, lo que ha impedido ofrecer una imagen más fiel y real del servicio. Insistimos, esto es muy grave en un servicio que supone un coste de 15 millones de euros anuales”.

Fernández denuncia también las ausencias del informe: “Hemos hablado de lo que pone, pero también es importante destacar lo que no pone. Llama la atención que no se haga alusión en ningún caso a la pérdida de combustible por valor de más de 40.000 euros en las instalaciones centrales, más aún cuando esta se ha producido durante los meses en que se estaba realizando estos trabajos. “Llama la atención también que en el informe no conste ninguna observación o anomalía sobre las tuberías de los depósitos de gasoil del servicio, que es a lo que los socialistas tratan de achacar esa importante pérdida económica y sobre la que sigue habiendo más sombras que explicaciones. 64.000 euros y no se dice nada del asunto más relevante del servicio en los últimos meses. ¿Casual o deliberado?”, precisa el portavoz popular.

David Fernández insiste en resaltar que las conclusiones de esta auditoría no descubren ningún mal que no fuera ya conocido y tantas veces denunciado por el PP durante los últimos meses. “Tristemente, y tras conocer este informe, podemos concluir que este servicio ya adolece de todos los males propios de este equipo de gobierno socialista”:

Así consideran "un despilfarro", que “gastando 64.000 euros en un trabajo que se podría haber realizado con recursos propios y todo el gasto extraordinario que genera el caos organizativo del servicio. De hecho, tenemos una limpieza precaria en la ciudad pero su coste no es barato. Y es que el coste de este servicio por vecino en León ascenderá este año a 126 Euros, muy superior al de otras ciudades con un grado de limpieza mucho mejor que el nuestro como son Toledo, Burgos, Lugo, Palencia o Vigo. Con el señor Diez, ni limpieza ni ahorro”.

Añaden además que existe "un descontrol" porque se gasta "sin llevar registros, ni estadísticas, ni seguimientos. No se conocen los consumos, ni los costes de los recambios, ni el estado de los stocks de aprovisionamientos. No se controla absolutamente nada. No nos extraña que hace más de un año faltaran más de 31.000 litros de combustible y aún no se sepa dar una explicación creíble”.

Fernández también remarca la "improvisación (o lo que es lo mismo, falta de planificación)". “No existe ni plan para la flota de vehículos ni para los contenedores. Se adquiere maquinaria y utensilios a golpe de ocurrencia, para tapar parches o para urgencias que van surgiendo”.

Desde el PP también critican el "oscurantismo, una de las cuestiones en las que más incide el informe. Las trabas para obtener información. Ya hemos vivido en nuestras propias carnes la opacidad del alcalde para ocultar su mala gestión, por ejemplo, evitando convocar con regularidad el órgano de gestión de limpieza, pero es vergonzoso contratar a una empresa para hacer una auditoría que nos cuesta 64.000 euros y luego ocultarle información”.

Y, por último, discrecionalidad: “Por ejemplo con la gestión del personal. Aunque existe una RPT, se toman decisiones que obedecen a intereses que desconocemos pero que, desde luego, no obedecen a la calidad y eficacia del servicio. Ya lo dijimos en la última modificación que se hizo en la RPT el año pasado: mucho general y poco soldado. Pero aun así, cabe preguntarse: ¿Por qué se lleva años sin jefe de servicio? ¿Por qué no hay técnicos responsables que hagan los cuadrantes que eviten sobrecostes? ¿Por qué no se contrata un gerente para la gestión de un servicio con este volumen de medios humanos y materiales? Muchas preguntas y siempre el silencio como respuesta", rematan los populares para añadir: "El resultado del estudio, que ha supuesto un coste de 64.000 euros para los leoneses, es una enmienda a la totalidad de la gestión de José Antonio Diez en estos años como alcalde”.