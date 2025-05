La acusada de asesinar a una anciana en una residencia tenía un anillo en su casa: "No era de ella, lo encontré en el suelo"

La acusada de assesinar a una anciana en la residencia municipal de León por medio de una inyeccción de insulina ha negado esta mañana de forma sistemática las acusaciones del fiscal, en un tono muy enérgico y ha reconocido que en el registro domiciliario de su casa se encontro un anillo que el fiscal asegura que pertenecía a la víctima: "No era de ella y lo encontré en el suelo".

Su testimonio ha sido el eje central de la última sesión del juicio que se celebra por el sistema del Jurado Popular, con una propuesta de prisión permanente revisable para la procesada por parte del Ministerio Fiscal, que la ha sostenido después de acabar el interrogatorio a la imputada. Por contra la tesis de su defensa es que sostiene que no hay pruebas. Cree el Miisterio Público que la investigada actuó en respuesta a la decisión de la directora del establecimiento de mandarla a su casa hasta que se aclarasen los términos de una presunta agresión a la víctima que la acusada niega.

"Aquella tarde la acosté, como siempre, porque era una persona que necesitaba atención. Llamé al responsable para decirle que una residente me estaba acusando de algo que no habia hecho. Ni la pegué ese día, ni ninguno. No es cierto", dijo tajante, con interrupciones constantes al fiscal y tono a veces desafiante.

"Una compañera vino como un elefante en una cacharrería a decirle a la víctima: '¡Te está pegando en la cabeza, te está pegando!' pero era mentira". Según su versión, la víctima no dijo nada "porque estaba dormida No se quejó de nada, porque nada pasó".

"¡Le estoy diciendo que no entró nadie conmigo en la habitación!", volvió a responder airada al fiscal. "No sé si ellas entraron en la habitación, yo no las vi", dijo para desmontar el testimonio de sus compañeras. "Nunca hice maniobras bruscas con ella, le puse el pañal como siempre. El problema es que ella tenía unas sujecciones y se tarda más. Pero yo no lo hice nada", dijo siempre en tono muy asertivo.

La directora dijo "que me fuese para casa hasta que se arreglara el tema" pero "en ningún caso estuvo conmigo ni estuvo en la habitación", volvió a repetir en versión contrapuesta con la que sostiene la Fiscalía.

"Es imposible volver sin que me vieran todos los que estaban allí", dijo en oposición a la tesis del Ministerio Público, que considera que la sospechosa regresó a la habitación de la víctima para aplicarle una inyección letal de insulina, en venganza por las consecuencias que podía tener para su puesto de trabajo el incidente con la anciana.

"Las auxiliares nunca poníamos insulina. Yo sabía donde estaba porque me lo imaginaba, pero nunca cogí ningún 'boli' (jeringuilla de insulina) porque yo no lo utilizaba", dijo la procesada. "Ella no tenía conversación nunca con nadie, porque no estaba en condiciones. Nunca tuvimos conversaciones", explicó la sospechosa.

El fiscal desveló que la Policía encontró en su domicilio un anillo que atribuye a la fallecida. "Me lo encontré en el suelo", explicó en la última pregunta. "Pero no es cierto lo que han dicho, no era de ella".

También respondió a cuestiones de su defensa para explicar al jurado la imposibilidad de que hubiese realizado el recorrido que asegura la tesis de la acusación pública que hizo. "Me gusta mi trabajo, es vocacional y no lo puede hacer alguien que solo busque dinero". Remarcó que la residencia tiene cámaras. "Nunca maltraté a la señora ni le puse insulina", dijo tras media hora de interrogatorio.

A preguntas del jurado, reconoció habern tenido una discusión previa con una de las compañeras que iniciaron las sospechas: "A eso no le dí más importancia".

Justificó que sabía dónde estaban todos los elementos necesarios pero no los 'bolis' de insulina "porque sabía que estaban allí".