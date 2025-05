El fiscal reitera la prisión permanente revisable para el crimen de la anciana

El Ministerio Fiscal reiteró su propuesta de prisión permanente revisable para la acusada de asesinar a una anciana de 98 años en la residencia municipal ‘Virgen del Camino’, que ha sido juzgada esta semana en la Audiencia Provincial por el sistema del Tribunal del Jurado. Ahora la justicia impartida por el pueblo determinará si es culpable o no culpable de acabar con la vida de la víctima en venganza por la previsión de poder perder su puesto de trabajo como auxiliar de enfermería en el establecimiento público, después de que la residente se quejara de que la había pegado y de que la dirección del centro enviara a su casa a la sospechosa. La versión del fiscal sostiene que antes de abandonar el lugar, tomó un ‘boli’ de insulina y le inyectó una dosis letal que acabó con su vida.

La última jornada del juicio permitió escuchar al fin a la procesada. Negó de forma sistemática las acusaciones del fiscal, en un tono muy enérgico y reconoció que en el registro domiciliario de su casa se encontro un anillo que el fiscal aseguraba que pertenecía a la víctima: «No era de ella y lo encontré en el suelo». «Una compañera vino como un elefante en una cacharrería a decirle a la víctima: ‘¡Te está pegando en la cabeza, te está pegando!’ pero era mentira». Según su versión, la víctima no dijo nada «porque estaba dormida No se quejó de nada, porque nada pasó».

«¡Le estoy diciendo que no entró nadie conmigo en la habitación!», con testó muy airada al fiscal. «No sé si ellas entraron en la habitación, yo no las vi», dijo para desmontar el testimonio de sus compañeras. «Nunca hice maniobras bruscas con ella, le puse el pañal como siempre. El problema es que ella tenía unas sujecciones y se tarda más. Pero yo no lo hice nada», dijo siempre en tono muy asertivo.

La directora dijo «que me fuese para casa hasta que se arreglara el tema» pero «en ningún caso estuvo conmigo ni estuvo en la habitación», volvió a repetir en versión contrapuesta con la que sostiene la Fiscalía.

El fiscal dio por probados los hechos en su informe final, en el que solamentet modificó las horas en las que desde su punto de vista ocurrieron los hechos. «La procesada había sido despedida de otra residencia por agresión a otro residente y ninguna otra profesional del centro pudo hacerlo. No hay duda razonable y por eso pido que consideren a la acusada culpable», finalizó.

Protestó la defensa en su última intervención. «Si uno quiere matar a una persona, no monta un pollo antes para que se entere todo el mundo», dijo. Llamó al jurado a ser cuidadoso en la presunción de inocencia de la sospechosa. «No basta con demostrar que había lesiones, hay que saber quién lo hizo», argumentó. «Ningún testigo vio esas lesiones».

En el último turno de palabra, la sospechosa agradeció al jurado su atención: «Yo no tenía que haber pasado por esto», dijo entre lágrimas.

El jurado se retirará a deliberar el veredicto el unes. No hay hora prevista para la lectura en la Audiencia.