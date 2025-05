León tiene los tres mejores bocadillos de toda Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Sabores de campeonato es lo que tienen estos tres bocadillos con sello leonés que han competido por ser el mejor bocata de España. Aunque no han quedado en el primer puesto, sí que han sido reconocidos como los tres mejores de Castilla y León.

Se trata de las propuestas de Zielo, The Pit Smoke and Grill y Dualitu. Estos tres locales de León se dieron cita este lunes en Madrid para conocer el resultado final de Best Sandwich Spain, la guía de referencia para buscar los mejores bocatas del país.

El bocata de Zielo, 'Porkstar', elaborada con pulled pork asado a baja temperatura, mango, cilantro, cebolla morada encurtida, salsa secreta Emmanuelle, cest de lima, queso feta y pan de masa madre con harina de trigo molido en molino de piedra, se alzó con el primer puesto en el listado de Castilla y León y el 15 de España.

Wonder Titten, la propuest de The Pit Smoke and GrillII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BOCATAS

Wonder Titten es la propuesta de The Pit Smoke and Grill: Hogaza masa gallega huntadas en aceite de ajo, brisket ahumado y cocinado a baja temperatura, queso de vaca ahumado, mermelada casera de pepinillo agridulce, salsa relís de tomate y cebolla frita. Quedó en segunda posición en el ránking autonómico; mientras que Duality se quedó con el tercer puesto de Castilla y León con un sándwich de hogaza masa gallega huntadas en aceite de ajo, brisket ahumado y cocinado a baja temperatura, queso de vaca ahumado, mermelada casera de pepinillo agridulce, salsa relís de tomate y cebolla frita