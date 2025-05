El Nazareno ultima en Roma los preparativos para la gran procesión del sábado

Publicado por Ical León Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León ultima este miércoles en Roma los preparativos para la gran procesión del Jubileo de las Cofradías que se celebrará el sábado, 17 de mayo, a partir de las 14 horas.

El paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno partió en la madrugada del lunes en camión desde la ciudad de León, escoltado por una quincena de miembros de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, encabezados por su abad, Ignacio Tejera. El camión, acondicionado para que la talla se mantuviera en óptimas condiciones, alcanzó a la última hora de la tarde del lunes el puerto de Barcelona, donde se subió a bordo de un ferry para, finalmente, llegar a Roma en la noche de ayer.

A lo largo de la jornada de hoy, la Junta de Gobierno de la Cofradía se desplazó a la Piazza Celimontana de Roma, lugar del que el sábado, a las 14 horas, partirá la gran procesión del Jubileo de las Cofradías en la que participará su efigie titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Junto a él, procesionarán por las calles de Roma más de medio millar de leoneses, entre los que se encontrarán 360 serán braceros y más de un centenar de miembros de la Agrupación Musical.

La Cofradía y el Nazareno estarán arropados en la capital italiana por cerca de un millar de leoneses entre hermanos, miembros de la agrupación musical, familiares y acompañantes, además de autoridades, que se desplazarán hasta la capital italiana para asistir a la cita.

Para ello, dos autobuses partieron en la madrugada del día de hoy de la ciudad de León y en estos momentos viajan directos por carretera a Roma, al igual que lo hará un tercer autobús que saldrá mañana, el jueves 15 de mayo, cuando también despegarán del aeropuerto de León dos vuelos chárter fletados por la agencia de viajes leonesa Viajes Bentravel.

Gran procesión

Con un itinerario de cerca de cuatro kilómetros y una duración prevista de seis horas y media, la gran procesión del Jubileo de las Cofradías partirá de Piazza Celimontana y recorrerá via Claudia, via Celio Vivenna, via di S. Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi para, tras girar de nuevo por via di S.Gregorio, continuar por via Celio Vibenna y regresar al punto de partida por via Claudia.

La procesión seguirá “el orden lógico de cualquier procesión”, de forma que en primer lugar caminará la Cruz Patriarcal del siglo XVIII de la Hermandad del Santísimo Sacramento de Mafra (Portugal), seguida por el cuadro de Santa Ana con la Virgen de la archicofradía vaticana de Anta Ana de los Palafreneros de la Ciudad del Vaticano.

El tercero en comenzar a caminar por las calles de la ciudad eterna será la talla del siglo XVII de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León. El ‘señor’ de León estará sucedido por dos crucifijos del Priorato Ligur de Cofrafías de Génova y el ‘Le Devot Christ’ de Perpignan (Francia), seguidos el de la Virgen de los Dolores de la Cofradía María Addolorata de Enna (Italia).

Cerrarán la procesión el Santísimo Cristo de la Expiración –conocido popularmente como El Cachorro- de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria de Sevilla y la María Santísima de la Esperanza de la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga.