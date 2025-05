La Universidad de León, una puerta al mundo con una red internacional con 652 campus

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La internacionalización es una de las actividades que más centra la gestión universitaria. Una apuesta por abrir puentes al mundo que además de mejora el potencial académico de la propia institución y las posibilidades de sus alumnos. La Universidad de León lleva años con una clara apuesta internacional, una muestra de ello es Eureca Pro, la alianza que se consiguió en la segunda convocatoria lanzada por la Comisión Europea, y que puso en el mapa a León. Pero la institución académica leonesa actualiza constantemente los convenios que mantiene con otras universidades de todo el mundo para, por una parte, los convenios con universidades de todo amplía la oferta para que los alumnos, investigadores, profesores y también personal de administración y servicios puedan realizar intercambios, pero también para captar alumnos de fuera y otro tipo de colaboraciones.

La Universidad de León tiene actualmente activos 652 convenios de colaboración con universidades de todo el planeta, desde Japón a Estados Unidos, de Australia a Vietnam, Kenia, Irán, Rusia, Nigeria, Camerún y Ucrania. México es uno de los países con los que más convenios hay y a todos ellos los convenios que fomentan la red Erasmus, con acuerdos entre centros europeos. «La oferta permite a nuestros estudiantes acudir a todos estos destinos, que puedan escoger, pero también la posibilidad de recibir estudiantes de esas universidades, lo que además tiene una repercusión en la ciudad», señala el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez Andrades. No en vano, la presencia de alumnos internacionales en León tiene un impacto económico cercano a los 2,5 millones de euros al año.

Benítez añade que muchos de los alumnos internacionales que cursan parte de sus estudios en León «luego se convierten en estudiantes de máster o doctorado» y que el objetivo de estos convenios es dar a conocer a la Universidad de León y mostrar su potencial investigador «y a raíz de ahí surgen nuevas iniciativas» como posibilidad de establecer entre ambas universidades dobles titulaciones o cotutelas académicas de doctorado, y pone como ejemplo que esta próxima semana llegarán a León dos alumnos mexicano para desarrollar una investigación en la rama de Aeronáutica «y esto se ha conseguido porque ya nos conocen».

En este sentido remarca que los 652 convenios internacionales vigentes hoy en día de la Universidad de León «están abiertos porque recibimos o enviamos alumnos. Si no se da esta situación, que no haya intercambio en ninguna de las direcciones, no se renuevan», un paso que se da en Consejo de Gobierno.