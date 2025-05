Santocildes: «La mitad de provincias sin traspaso de Justicia están en Castilla y León»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Fernando Rodríguez Santocildes preside el consejo de la abogacía de la autonomía con la misma vocación de entrega por la profesión que representa que aplica desde el decanato de abogados de León.

Continuidad

c Trabajo colectivo. El inicio de este desempeño al frente de la abogacía de la comunidad está definido por la ilusión y por las ganas de trabajar; de todas las formas, yo ya formaba como decano del colegio de León de los órganos de dirección del consejo de la abogacía, de esta forma no es una entrada brusca y tengo ya experiencia. El trabajo y la ilusión es atender a los más de cinco mil abogados colegiados que forman parte de la profesión.

Las competencias

c Territorios. De los retos, uno relevante es la gestión que se refiere a los territorios que aún no tienen las competencias transferidas en materia de Justicia, las comunidades autónomas que no tienen esa gestión, que suman 18 provincias, más Ceuta y Melilla. Pues la mitad, son las provincias de la comunidad. Es necesario tener por tanto una voz fuerte en materia de reivindicación. También entre los retos está el de todos los compañeros tengan acceso a los recursos en base de igualdad

justicia para todos

c Abogados en el mundo rural. Una de las cuestiones que resultan claves en nuestras reivindicaciones es la potenciación de la abogacía en el mundo rural; la representatividad ante las reformas que se aplican en materia procesal y organizativa. La justicia en el mundo rural es esencial y es necesario que se den las condiciones para que el profesional tenga una proyección de cara al ciudadano adaptado a las necesidades de la sociedad.

reforma eficiente

c Presupuesto. La entrada en vigor de la nueva norma relacionada con los juzgados de instancia que se producirá este año conllevará algunos cambios. La finalidad es que resulten eficientes, pero para que así sea, las normas tienen que ir acompañadas de presupuesto. Me preocupa que se paralice la administración de la justicia hasta que podamos adaptarnos. En cualquier caso, tanto León como Ponferrada ya tienen en marcha estas nuevas unidades de servicios comunes y esperemos que no se dilate más la espera de los ciudadanos por la administración de Justicia.

atasco judicial

c Más casos sin personal. El presidente del consejo de la abogacía de la autonomía responde con seguridad ante la cuestión sobre la cadena de errores que llevan al atasco de los procesos judiciales. «Se suman más casos que no van acompañados de más dotación de personal. La espera media para los señalamientos de juicios alcanza a mediados o finales de 2026. Es evidente que es necesario tratar de poner nuevas soluciones a esta demora, que en el caso de la justicia parece que no tiene los efectos en el ciudadano que sí causa las demoras y esperas por los procesos en las áreas de sanidad. Parece que en la Justicia no molesta tanto como en otros ámbitos. La agilidad de respuesta es determinante para que la eficiencia se applique en la administración de Justicia.

turno de oficio

c Soluciones con medios. El consejo de la abogacía trabaja desde hace años para solucionar los olvidos con el turno de oficio; no pued ser que se impongan medios alternativos de resolución y se olviden de que el profesional que los aplique tiene que cobrar. En las comunidades donde ya se ha transferido la gestión han solucionado esos problemas. Es preciso que se incluya la remuneración y se actualicen los baremos en el turno de oficio. La reivindicación viene ya de lejos. Dentro de la administración, la abogacía es la más olvidada. No se puede trabajar para solucionar esta situación dando palos de ciego. Desde 2018 se trabaja sin revisión ni actualización del turno de oficio, con el efecto inflacioniusta para los profesionales. Es algo que atenta contra la dignidad de la profesión.

dos velocidades

c Traspaso. Hay diferencias de los territorios que tienen traspasadas las competencias en materia de justicia con el resto. Por ejemplo, en un divorcio contencioso en el País Vasco los profesionales de la abogacía perciben una remuneración que es tres veces mayor que la que se refiere a los lugares en los que la justicia depende del ministerio. Además de que la relación con la administración es más directa y cercana en las comunidades con competencias, aunque es cierto que en los últimos años hay una relación y contacto fluido con el Ministerio de Justicia.

Los profesionales de la abogacía no sentimos la presión popular. Igual es algo que pueda tener efecto en los miembros del tribunal del jurado.

Leoneses

c Profesional y personal. La presidencia de Ana del Ser en el Tribunal Superior me resulta una gran noticia tanto a nivel personal como a nivel institucional. Me da esperanza y seguridad para saber que esa relación es buena y productiva para la administración de la justicia.