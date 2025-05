El PP acusa al alcalde de León de ignorar la participación ciudadana en la vida municipal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León cumplirá en menos de dos meses seis años de gobierno socialista, tras la toma de posesión en julio de 2019 de José Antonio Diez. Como el PP municipal le ha recordado en varias ocasiones, enarboló la participación como pilar de su gobierno peor lo cierto es que ha dado escasas muestras de ello. El alcalde socialista ha dejado de lado una de las principales herramientas del Ayuntamiento de León para hacer copartícipe a los ciudadanos, a los colectivos, de la vida municipal: los consejos. El Consistorio cuenta con nueve: Consejo de la Mujer, Consejo de Cooperación al Desarrollo, Consejo de Inmigración, Consejo Local de Consumo, Consejo de la Infancia y la Adolescencia, Consejo Municipal para la Discapacidad, Consejo de Drogodependencia, Comercio y Mayores “Una vez más se demuestra lo que le preocupan a este equipo de gobierno los órganos participativos, que los ciudadanos se involucren en la vida municipal. Es necesario que José Antonio Diez escuche la opinión y las propuestas de los ciudadanos; no tiene sentido que existan unos órganos para dar participación y se les ignore, no se les convoque y, por lo tanto, no se les escuche. El alcalde no puede seguir dando la espalda a este sector de nuestra sociedad”, como ha denunciado de nuevo el portavoz popular, David Fernández. Diez desconoce la existencia del Consejo de Mayores El pasado 29 de abril, durante la celebración del X Congreso Provincial de UGT, Diez sorprendió con unas declaraciones inauditas en las que mostró que desconocía la existencia del Consejo Municipal de Mayores, que curiosamente se puso en marcha cuando era miembro del equipo de gobierno de Francisco Fernández. El alcalde de la capital dijo que “no existe el Consejo de Mayores en el Ayuntamiento de León, pero sí la creación por vez primera de una concejalía dedicada a ellos”. Una muestra del desconocimiento que tiene de los servicios de un Consistorio en el que está desde hace ya cerca de dos décadas, ya que entró como concejal en el año 2007. Consejos de Comercio y Consumo, sin noticias en este mandato El Partido Popular municipal ya denunció hace un año que Diez sólo había convocado una vez el Consejo de Comercio desde que ocupa el sillón, desde hace casi seis años. Fue en febrero de 2020 después de que el Grupo Municipal del Partido Popular denunciara dos meses antes “el GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR Avenida Ordoño II 10 – 2ª planta, 24001 León lorena.fuertes@aytoleon.es 609 85 65 38 @PPLeonCiudad NOTA DE PRENSA absoluto abandono de los asuntos de comercio por parte del equipo de Gobierno PSOEPodemos, ya que ni siquiera ha sido capaz de constituir el Consejo Municipal de Comercio cuando han pasado cinco meses y once días desde la toma de posesión de José Antonio Diez como alcalde”. En este mandato, ni una vez; igual que ocurre con el Consejo Local de Consumo. Ambos deberían haber tenido una media de 10-12 sesiones. En el caso del Consejo de la Mujer ha habido cuatro convocatorias, Consejo para la Cooperación al Desarrollo, 1; Consejo de Inmigración, 2; Consejo para la Infancia y la Adolescencia (1); Consejo para la Discapacidad (2). En definitiva, Diez no cumple con los reglamentos en ninguno de ellos.