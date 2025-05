Satse exige a la Junta que resuelva la oposición del 22

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sindicado de Enfermería, Stase criticó que se convoque una nueva oposición de 66 plazas de Enfermería y Fisioterapia en Castilla y León sin haber resuelto el anterior proceso, el de 2022, con otras 82, con lo que obliga a inscribirse y pagar las tasas sin saber si el opositor tiene ya plaza o destino. En concreto, Satse incidió en que la resolución debió publicarse en diciembre de 2024 y ya han pasado cuatro meses y medio y no hay aún noticias al respecto, y ahora «se convoca una nueva oposición y estos profesionales que están pendientes de la anterior deben abonar las tasas para este proceso, ya que no saben si finalmente tienen plaza o no en el anterior, ni el destino». Por ello, apremió a la Junta para que resuelva la convocatoria. En el proceso pendiente de 2022 se ofrecieron 23 plazas de Enfermería, doce en concurso y otras once en concurso-oposición y para Fisioterapia, fueron 59 de las que 25 en concurso y 27 libres y otras 7 para personas con discapacidad. Y ahora, el un nuevo proceso tiene para Enfermería 60 plazas, 54 de turno libre y seis del turno de discapacidad, y para Fisioterapia, con seis plazas de turno libre. Hay menos de un mes para inscribirse.