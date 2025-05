Seis empresas se interesan por el parking de San Marcelo que el alcalde de León prorroga gratis desde hace 3 años

En apenas un mes se van a cumplir los tres años desde que venciera la concesión del aparcamiento subterráneo de San Marcelo. Se acabaron los 50 años de explotación gratuita, sin canon alguno, el 22 de junio de 2022, pero el Ayuntamiento de León, en lugar de reclamar la titularidad, ha dejado que la misma empresa siga con la explotación y recoja los ingresos. En este tiempo, de acuerdo al estudio de viabilidad elaborado por los propios técnicos municipales, la instalación habría reportado unos beneficios de 1.082.184,48 euros. Ahora, cuando forzado por la oposición el gobierno de José Antonio Diez ha sacado un nuevo contrato para dos años, seis empresas se han interesado ya por hacerse con el negocio.

Las seis sociedades formaron parte de la visita al aparcamiento subterráneo de San Marcelo realizada junto a técnicos municipales para aclarar dudas. Entre ellas se anotaron Telpark, que es el socio privado del Ayuntamiento de León en la empresa mixta de gestión de la ORA, y Sogesel, que ya tiene la concesión del aparcamiento de la plaza Mayor, además de que forma parte junto a Seys Medioambiente de la UTE que ingresa los 4,2 millones de euros del contrato de privatización que Diez creó para el mantenimiento de la ciudad. Las dos entraron en las instalaciones para revisarlas y plantear dudas, al igual que otros operadores del sector que ya están en otras ciudades, como Eysa, Iberparking e Índigo.

Las seis, al igual que el resto de empresas interesadas pese a no visitar el aparcamiento subterráneo, tienen hasta el día 25 para registrar sus propuestas. No quiere decir que todas vayan a presentar oferta, pero sí que el concurso planteado por el Ayuntamiento de León ha generado interés en el sector, pese al escaso margen de concesión, el alto canon y la factura de inversiones obligatorias que deben afrontar para que el consistorio les adjudique el servicio.

Los pliegos regulan la concesión tan sólo para dos años. No hay más porque el Ayuntamiento de León quiere incluirlo dentro del contrato de la ORA, que vence en julio de 2027, en régimen de sociedad mixta, con el 57% del capital público y el consiguiente margen de recogida de beneficios. Para entonces, la administración municipal tienen la intención de promover otro concurso en el que emplazar la gestión de todos los aparcamientos, tanto en superficie como subterráneos, de su propiedad, en los que entrarían junto a San Marcelo, las instalaciones del campo de fútbol, Peregrinos e, incluso, en un futuro, el que se planea en Santa Nonia.

Auque este contrato puede quedar condicionado por el siguiente gobierno municipal y sus equilibrios. UPL ya ha insistido en que apuesta por no volver a privatizar la ORA, sino que se gestione de manera directa con personal municipal para no perder los cerca de un millón de euros que deja de ganar cada año, entre el reparto de beneficios con el socio privado y el impuesto de sociedades. A la espera de que se concrete, la concesión por estos dos años no puede generar beneficios para la empresa adjudicataria de cara al siguiente contrato. La sociedad que se quede con el servicio no contará con más puntos dentro de dos años, pero sí tendrá un conocimiento más fiel del negocio.

Esta situación ha animado el interés de las empresas. Sin este aliciente, el contrato para estos dos años no ofrece mucho margen de ganancias. La sociedad que se quede tendrá que asumir unas inversiones de 563.495,91 euros. Las obras, necesarias para la reforma interior de unas instalaciones con un estado de conservación calificado de «medio/bajo» por los técnicos, se tendrán que amortizar en sólo dos ejercicios, a razón de 281.747,95 euros por anualidad.

La cifra contrasta con los 89.178,72 euros anuales de amortización de inversiones por año que se pedían en el contrato que intentó sacar adelante Diez. En aquel plan del regidor del PSOE, que bloquearon PP y UPL porque suponía volver a privatizar por completo, se planteaba una intervención de 2.697.656,46 euros, en la que entraba la reforma interior, además de levantar toda la plaza de San Marcelo, eliminar el desnivel para unificarla mediante una rampa con el entorno de Botines, desmontar los jardines y cambiar por completo la imagen. Ese gasto lo asumiría la empresa con 25 años de plazo para recuperarlo. Ahora, en dos, la cantidad supone 2,6 veces más por ejercicio.

No se trata del único gasto que deberá afrontar. Las empresas tendrá que ofertar un canon concesional por cada uno de los dos años que supere los 156.950 euros por anualidad. La cantidad, superior a los 140.400 euros del intento de contrato anterior, determinará quién se quede con el servicio. La propuesta más elevada recibirá 49 de los 100 puntos, como se recoge en la documentación, que aclara que quedará eliminada la que iguale o supere al doble de la cantidad mínima.