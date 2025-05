La acusada de usar burundanga solicita declarar el viernes para cerrar el juicio

La joven leonesa acusada de utilizar burundanga para adormecer a siete personas y obtener un beneficio económico con el fin de satisfacer sus deudas del juego, declarará en último lugar en el juicio que se inicia hoy en la Audiencia Provincial de León y no comparecerá hasta el viernes.

La vista ha despertado una inusitada expectación mediática entre las televisiones. La práctica totalidad de los canales nacionales han desplazado equipos al Palacio de Justicia de León.

La procesada ha llegado en taxi a la plaza de San Isidoro, donde se ha enfrentado a una multitud de micrófonos y preguntas directas. "¿Vas a decir la verdad?", le han llegado a sugerir los reporteros. Los funcionarios de la Audiencia han habilitado incluso una zona de prensa en la sala de vistas principal para facilitar el trabajo a los medios.

Una nube de especialistas gráficos ha rodeado la entrada de la acusada a la sala, antes de iniciar el juicio propiamente dicho. La procesada ha hecho utilización de una mascarila que el ponente ha solicitado que retirase de la cara en sala.

La defensa ha solicitado la eliminación de los testimonios referentes al empresario que prestó el dinero a la sospechosa, por su reciente fallecimiento. Y del mismo modo propuso la nulidad de los whatsapps del móvil de la acusada, haberse obtenido de forma no legal violando su intimidad. El asunto no se resolverá hasta que se dicte sentencia.

La vista se ha iniciado con la reproducción audiovisual de la declaración que prestó el empresario ahora fallecido que supuestamente prestó a la investigada el dinero. Reclamaba 195.000 euros. "Era amiga de mis hijas desde hace ocho años", explicó entonces. "Yo tengo un cáncer y empaticé con ella cuando nos dijo que necesitaba dinero para el tratamiento", explicó el afectado en su declaración en sede judicial. "Tú me entiendes porque los dos estamos pasando por lo mismo", alegaba en la grabación que le había dicho la imputada. "Mi mujer también falleció por un cáncer y estábamos sensibles", dijo el propietario de un conocido negocio de la capital.

La investigada llega a la Audiencia junto a su abogado, Carlos López.ÁNGELOPEZ

"Nunca le prestamos el dinero para el juego, no somos jugadores, ni siquiera sabemos jugar", declaraba en su testiminio el empresario en aquel entonces. "Hubo ingresos desde mil euros hasta cantidades más altas. Empezamos a sospechar ya al final del todo de que nos estaba engañando", decía el padre de las amigas de la acusada.

"Se puede hablar de envenenamiento porque estábamos reclamando la devolución de las cantidades de dinero que necesitábamos y no lo quiso devolver con la excusa de que tenía la enfermedad", dijo en el juzgado el principal perjudicado. "Tenía un móvil para intentar envenenarnos", explicó.

La procesada, sentada antes del comienzo de la sesión inicial.ÁNGELOPEZ

Explicó cómo empezó a encontrarse mal después de tomar una consumición con ella en un establecimiento. "Me dijo que me podía devolver el dinero con una aplicación del móvil y no me acuerdo de más cosas porque empecé a encontrarme mal". Entre sollozos declaró aquel día: "Jugó con nuestra familia y no devolvió nada. Tenía hasta una botella de agua de uso exclusivo para ella en la nevera de nuestra casa".