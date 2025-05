Ouigo revolotea sobre el doble ancho de la vía entre León y Asturias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Asturias avanza gestiones con Ouigo para la expansión de los operadores competencia de Renfe por la plataforma norte de la alta velocidad; Asturias es el elemento clave para que la liberalización del servicio ferroviario de viajeros llegue a León, con operadores que han logrado multiplicar la oferta de plazas y dividir los precios, en esa ecuación ideal para la movilidad con la que sueña la capital leonesa desde que supo del resultado de la entrada de nuevos operadores en las líneas del sur y el este peninsular. La España desarrollada se mide la temperatura por el termómetro de los trenes; tibia en León, anclado en un inconveniente mayúsculo para atraer empresas privadas por el ferrocarril de alta velocidad: el ancho ibérico en la plataforma al norte de la capital leonesa, en el tramo que conecta con Oviedo y Gijón, lastra cualquier plan de los aspirantes, siempre en el caso que el administrador ferroviario, por encomienda del Gobierno, agilice las gestiones y tramite la documentación para la segunda fase de la liberalización del servicio ferroviario.

Ouigo, según destacaron ayer diferentes medios de comunicación del Principado, ya tiene cita concertada con el Gobierno de Asturias; se celebrará entre directivos de la compañía de capital francés y el responsable de obra pública del ejecutivo de Barbón, en una estrategia que calca otras que precedieron el avance de la marca gala por la maraña de las líneas de altas prestaciones del ferrocarril español; así fue el preludio de la extensión de la francesa a Valladolid, en la apertura y estreno sobre esta plataforma al norte de Madrid.

Ninguna de las operadoras privadas en España, ni Iryo (que ya ha dejado patente su interés por explotar conexiones por la vía de Madrid a Galicia) ni Ouigo disponen de material rodante capaz de afrontar el reto de la variante, armada sobre el modelo del tercer hilo, una solución que en los años previos a la apertura y con los ajustes decididos en el retorno del PSOE a La Moncloa dejó un reguero de polémica; de tono político, también, porque terminó por enterrar el plan que había dejado avanzado el departamento de Iñigo de la Serna, apurado también por el apoyo de Foro al último presupuesto del Gobierno de Rajoy, que no llegó a ver la luz con el corte de fluido tras la moción de censura, hace ahora siete años.

Aunque no todo son parabienes ante las próximas relaciones entre la Junta del Principado de Asturias y Ouigo. Comisiones Obreras, por ejemplo, lanzó ayer una premisa frente a estos flirteos con la liberalización ferroviaria; y exige a Renfe que añada más frecuencias por la línea de alta velocidad ante un proceso de apertura de la explotación para el que las operadoras privadas no «están preparadas». Los agentes sindicales, relevantes en cualquier determinación que se adopta en Asturias, cuestionan que los operadores tengan limitaciones técnicas o políticas para explotar la línea con Madrid. Que no dispongan de material, «de vehículos adaptados al ancho, es porque no evaluaron el éxito que ha aportado la Variante». El próximo capítulo de la competencia de Renfe en León empieza en junio en Asturias.