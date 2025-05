El caos del IMV en mayo de 2025: un fallo deja a miles de familias en la cuerda floja. ¿Qué hacer?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El caos se ha desatado hoy en la Seguridad Social. Los teléfonos echan humo. En mayo de 2025, miles de familias españolas se enfrentan a una situación desesperada: la suspensión o reducción drástica del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación diseñada para garantizar un mínimo de ingresos a los hogares más vulnerables. Lo que debería ser un salvavidas para prevenir la pobreza y la exclusión social se ha convertido en un laberinto burocrático que, lejos de proteger, está dejando a muchas personas en una situación de extrema precariedad.

La Seguridad Social, encargada de gestionar esta ayuda, ha sido señalada como la principal responsable de un proceso plagado de errores, falta de transparencia y una gestión deficiente que está causando estragos en los hogares más necesitados.

Un sistema colapsado: las causas del desastre

El Ingreso Mínimo Vital, introducido en 2020 como una medida estrella del Gobierno para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia, se diseñó para garantizar una renta mínima a personas y unidades de convivencia con ingresos insuficientes. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en enero de 2025, 671.849 hogares percibían esta prestación. Sin embargo, la actualización de las cuantías en mayo de 2025 ha desatado una oleada de suspensiones y reducciones que ha sorprendido a miles de beneficiarios. Además de aquellos a los que se les está exigiendo una devolución de cantidades.

1. Errores en la revisión de certificados de vulnerabilidad

Uno de los principales motivos de las suspensiones masivas del IMV ha sido la exigencia de la Seguridad Social de actualizar anualmente los certificados de vulnerabilidad social emitidos por los servicios sociales de los ayuntamientos. Según la normativa, estos certificados son esenciales para acreditar que los beneficiarios siguen en situación de necesidad. En muchos casos, los ayuntamientos han enviado los certificados al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), pero el colapso administrativo ha impedido procesarlos a tiempo. Esto ha llevado a suspensiones cautelares automáticas, sin previo aviso ni posibilidad de subsanación inmediata, dejando a los beneficiarios sin ingresos esenciales para cubrir necesidades básicas como alimentación o vivienda.

2. Problemas con la declaración de la renta

Otro factor clave en este escándalo es la inclusión indebida de ciertas cantidades en la declaración de la renta, que la Seguridad Social utiliza para recalcular la cuantía del IMV. La prestación se calcula como la diferencia entre la renta garantizada (que varía según el tamaño de la unidad de convivencia) y los ingresos declarados del hogar. Sin embargo, muchas familias han denunciado que se han computado ingresos que, según la normativa, no deberían contar, como ciertas ayudas finalistas (por ejemplo, becas o ayudas de comunidades autónomas) o ingresos puntuales que no reflejan la situación real de vulnerabilidad.

Este problema se ha agravado en 2025, cuando la Seguridad Social ha endurecido los requisitos, exigiendo que todos los beneficiarios presenten la declaración de la renta, que es evaluada junto con la Agencia Tributaria. Los errores en la interpretación de los datos fiscales, sumados a la falta de formación de los funcionarios, han generado recortes injustificados.

3. Colapso administrativo y falta de formación

La Seguridad Social se encuentra en una situación de “caos”. En abril de 2025, una huelga de funcionarios intensificó los problemas de gestión, con un seguimiento del 65% a nivel nacional y hasta el 90% en algunas provincias. Este colapso ha multiplicado por seis las quejas de los ciudadanos en los últimos tres años, pasando de 2.000 a más de 17.000 anuales. La falta de personal, la obsolescencia de los sistemas administrativos y la insuficiente formación de los trabajadores para gestionar una prestación tan compleja como el IMV son factores que han contribuido al desastre.

A diferencia de los funcionarios de las comunidades autónomas, acostumbrados a gestionar rentas mínimas, los trabajadores de la Seguridad Social carecen de experiencia en este tipo de ayudas, lo que lleva a errores en la evaluación de las solicitudes y a denegaciones o reducciones injustas.

4. Deudas por “pagos indebidos”

Uno de los aspectos más graves del escándalo es la reclamación de deudas por parte de la Seguridad Social a beneficiarios que, en muchos casos, recibieron pagos indebidos por errores administrativos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha criticado duramente la gestión del IMV, señalando que las administraciones podrían cruzar datos para agilizar los procesos, pero no lo hacen de manera efectiva.

Consecuencias devastadoras para los hogares vulnerables

Las suspensiones y reducciones del IMV han dejado a miles de familias en una situación de extrema precariedad. En un contexto de inflación y aumento del coste de la vida, la pérdida de esta ayuda supone para muchos la imposibilidad de pagar el alquiler, comprar alimentos o cubrir gastos básicos. Colectivos sociales han denunciado que estas medidas son “particularmente lesivas” para las personas perceptoras, que se sienten atrapadas en un sistema burocrático que no solo no les ayuda, sino que les genera ansiedad y deudas imposibles de asumir.

¿Qué pueden hacer los afectados para reclamar?

Ante este escenario, los beneficiarios afectados tienen varias opciones para reclamar sus derechos, aunque el proceso no es sencillo debido a la complejidad burocrática y al colapso de la Seguridad Social. A continuación, se detallan los pasos que pueden seguir:

Revisar la notificación de la Seguridad Social. Los beneficiarios deben comprobar la carta o notificación recibida, que debe especificar el motivo de la suspensión o reducción. En muchos casos, se trata de la falta de un certificado de vulnerabilidad o la inclusión indebida de ingresos en la declaración de la renta. Es fundamental conservar cualquier justificante de entrega de documentos a los servicios sociales.

Presentar una reclamación previa. Antes de acudir a la vía judicial, los afectados deben presentar una reclamación previa ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Este trámite, que debe realizarse en un plazo de 30 días hábiles desde la notificación, permite solicitar la revisión de la decisión. Es importante incluir toda la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos, como certificados de servicios sociales, justificantes de ingresos exentos o pruebas de que la unidad de convivencia sigue siendo válida.

Recurrir a la vía judicial. Si la reclamación previa es denegada o no recibe respuesta en 45 días, los beneficiarios pueden presentar una demanda en los juzgados de lo social. Es recomendable contar con un abogado especializado, que puede ser de oficio si no se dispone de recursos económicos. En 2021, el 42% de los juicios sobre el IMV fueron ganados por los beneficiarios, especialmente en provincias como Pontevedra, Ourense y Lugo, donde el 60% de las sentencias fueron favorables.

Asesoramiento fiscal para la declaración de la renta. Dado que muchos problemas derivan de errores en la declaración de la renta, es crucial buscar el apoyo de un asesor fiscal para garantizar que no se incluyan ingresos exentos o mal interpretados.

Denunciar públicamente. La presión social y mediática está siendo clave para visibilizar el problema. Los afectados pueden unirse a plataformas de perceptoras para contactar con medios de comunicación y políticos que puedan exigir soluciones al Gobierno.

Un sistema que castiga a los más vulnerables

El escándalo del Ingreso Mínimo Vital en mayo de 2025 no es solo un problema de gestión, sino una muestra de la desconexión entre las políticas públicas y las necesidades reales de las personas en situación de pobreza. La Seguridad Social ha demostrado ser incapaz de gestionar una prestación que debería ser un derecho fundamental. Las familias afectadas no solo enfrentan la pérdida de ingresos esenciales, sino también la incertidumbre, la ansiedad y, en muchos casos, deudas que no pueden pagar.