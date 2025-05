La oposición 'asediará' a UPL con 129 preguntas en el pleno de San Andrés

Parte de la oposición de San Andrés en un pleno con los concejales del PP abajo, y los de Vox y no adscrita arriba.ramiro

San Andrés

Los plenos de San Andrés del Rabanedo suelen prolongarse durante horas, pero el que celebrará hoy la Corporación de este municipio del área metropolitana leonesa podría ser ‘eterno’.

Los seis partidos de la oposición tienen previsto ‘bombardear’ al equipo de Gobierno de UPL con 129 preguntas que se tratarán en seguimiento y control, ya que alegan que en las comisiones informativas previas no obtienen respuesta a sus numerosas demandas. El Partido Popular lleva una batería de 25 cuestiones para interesarse sobre los denominados «contratos pendientes de todo». También demanda saber por qué tras las obras de mejora del parque de Los Patos de San Andrés «se permiten fiestas que vuelven a vandalizarlo», a su juicio. Quieren conocer, además, si se van a quitar como han solicitado los bloques de hormigón de la calle peatonal junto al parque de La Era de Trobajo del Camino, ya que los servicios de emergencias no pueden pasar por ese vial. Las farolas que se tiran y no se reponen, el plan para las colonias felinas, el «carril» verde de Azorín, la proliferación de los vertidos ilegales o en qué punto se encuentra la autorización de CHD para colocar la pasarela que permita abrir el puente de San Juan de Dios son otras demandas que llevarán los populares a la sesión, junto con la petición para saber si la alcaldesa ya ha recibido respuesta de Adif para una reunión y por qué «se homenajea» al Camino de Santiago «tapando el Crucero» con los contenedores de basura.

El PSOE va incluso más allá y expondrá 40 preguntas en bloques sobre la recogida de basuras, tras no aprobarse la ordenanza y perder un millón de ingresos y sobre el avance del convenio con las juntas vecinales cuya falta motivó el voto negativo de la mayoría de la oposición. Las plazas de interventor e informático, la situación de Protección Civil y el presupuesto constituyen el grueso de sus demandas.

Vox se preocupa a través de 24 preguntas por la limpieza de los solares, por el hundimiento de la avenida de San Andrés por segundo año tras las obras del colector, por la situación del parque de Los Patos y de la isla de contenedores que ‘esconden’ el símbolo del Camino de Santiago en Trobajo.

IU en esta ocasión es la más moderada con sólo 5 cuestiones sobre contratación y el paso de la Presa del Bernesga, mientras Ciudadanos formulará el doble, 10, sobre personal, limpieza y obras. Su portavoz pondrá el dedo en la llaga sobre la inminente marcha del «técnico municipal para todo» el 4 de junio, que enlaza sus vacaciones con la jubilación, y es el responsable de jardines, contratos, desratización, sistemas, atención al ciudadano, obras....

La no adscrita cuestionará la situación de las arquetas, la decisión de permitir fiestas en Los Patos y el resultado del paso peatonal verde en Azorín.