Los inmigrantes culpan al Ayuntamiento de León de dejarles sin las carpas de San Juan

No habrá carpas del encuentro de asociaciones de inmigrantes y vecinos en las fiestas de San Juan y San Pedro, después de 25 años. No se colocarán ante la «decisión drástica que ha tomado el Ayuntamiento al cancelarlo», como critican los cinco colectivos afectados: la Colonia Cubana-leonesa, la Dominicana, la Cultural Brasileña, la Cultural Fuerzas Latinas Colombiana y la Hristo Botev búlgara.

Las cinco asociaciones insisten en que no se les ha dado «hasta ahora una explicación convincente de por qué el Ayuntamiento quiere romper con una tradición que data ya desde hace más de 25 años», en la que colocan las «carpas en el recinto festivo, previa autorización y cumpliendo los requisitos establecidos en las bases reguladoras que cada año, menos éste, ha publicado» el consistorio. No lo ha hecho, pero «todavía a fecha de hoy», alertan de que están «aún a tiempo para que se encuentre una solución y se conceda la posibilidad de participar en las fiestas de San Juan y San Pedro», a la vez que avisan de que se plantean manifestarse si no se les atiende.

Los colectivos de inmigrantes ubicados en la ciudad insisten en que «existen varios lugares» donde ubicarlos «sin perjudicar la concesión del recinto ferial existente», apuntan, en referencia a que la instalación dentro de la zona del aparcamiento del estadio y alrededores depende del concesionario al que se lo adjudicó el Ayuntamiento de León. «Rogamos que se nos explique, se nos escuche, se nos atiendan y, en definitiva, que sea resuelta esta tan lamentable situación, que lo único que hace es ir en detrimento de la población leonesa en general, que no disfrutaría en estas fiestas del Encuentro de Asociaciones», exponen en el escrito, en el que defienden que, en las carpas, realizan «una muestra de la cultura del país» de donde provienen, así como «talleres, exhibiciones y actuaciones que engrandecen y le dan brillo y color a las fiestas de San Juan y San Pedro».

No dejan pasar la ocasión los colectivos de inmigrantes radicados en León para incidir en que, «lamentablemente desde hace varios años se han visto «desprovistos de ayuda económica alguna para poder desarrollar los proyectos anuales de actividades, actividades de las que se nutre y van dirigidas a toda la población de León». Ninguno «gasto de actividad asociacional ha sido subvencionado por este Ayuntamiento, condenando a las asociaciones a subsistir con apenas recursos para el desarrollo de dichas actividades». «Son muchas las personas voluntarias que cada día aúnan esfuerzos económicos y personales propios para mantener vivas y a flote estas asociaciones. Muy atrás quedaron esos tiempos en que se realizaban actividades socio-culturales y deportivas en conjunto con el apoyo de este consistorio», reseñan.

El escrito repite que «lamentablemente» se han les ha «ido abandonando» a su «suerte». A pesar de que pertenecen al Consejo Municipal de Integración y tienen «una vida asociacional activa en esta ciudad de León», ven «cómo ahora» se les quita «la posibilidad de, al menos, tener una vía de obtención de mínimos recursos para continuar con el desarrollo de las actividades», que hacen «por el bien de la integración y por el bien del pueblo leonés».

Las colonias cubana, dominicana, brasileña, colombiana y búlgara firman el escrito de alerta con destino al consistorio