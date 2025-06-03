El Ayuntamiento de León retrasa la cesión de una carpa a vecinos de La Lastra por "comprobar cómo se monta"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Vecinos de La Lastra ha expresado su malestar y frustración ante la respuesta del Ayuntamiento de León, que ha justificado el retraso en la cesión de una carpa para una jornada cultural el próximo 13 de junio con el argumento de que "primero tenemos que comprobar cómo se monta". Esta declaración, calificada de "hilarante" por los concejales del PP municipal, ha generado perplejidad entre los vecinos que esperan la infraestructura para su evento.

La polémica se inició el pasado 18 de abril, cuando la asociación vecinal solicitó al Consistorio una de las dos carpas grandes adquiridas recientemente por la Concejalía de Participación Ciudadana por un importe de 11.132 euros. Tres semanas después, recibieron una llamada en la que se les informó que "alguien ya la había solicitado", una explicación que la asociación consideró evasiva al no recibir detalles sobre quién o cuándo se había hecho dicha solicitud. Ante la falta de transparencia, el 23 de mayo presentaron un segundo escrito solicitando explicaciones.

La situación llegó hoy a la Comisión de Participación Ciudadana, donde el grupo municipal del Partido Popular preguntó al equipo de gobierno sobre el motivo del retraso. La respuesta, que ha sorprendido a propios y extraños, fue que la carpa no se podía ceder aún porque necesitaban "comprobar cómo se monta".

Solicitudes cursadas al ayuntamiento por la Asociación de Vecinos La LastraDL

Esta justificación choca directamente con el hecho de que las carpas llegaron a los almacenes municipales el 8 de marzo, según consta en el acta de la comisión del 19 de marzo, donde el concejal delegado del área confirmó su recepción. La Asociación de Vecinos de La Lastra, que organiza una jornada cultural con espectáculo de magia, animación y reparto de bollo preñao en la plaza de la Cámara de Comercio (junto al Incibe), critica la falta de agilidad y las respuestas municipales en un procedimiento tan sencillo como la cesión de material para actividades vecinales.

Cartel promocional de las jornadas culturales organizadas por la asociación vecinal de La Lastra.

Las asociaciones vecinales, que realizan una importante labor dinamizadora en la ciudad, esperan que el Ayuntamiento facilite el apoyo necesario para que puedan llevar a cabo sus iniciativas sin obstáculos administrativos.