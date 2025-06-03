Jorge Rey y Aemet traen la noticia de la semana (y del verano)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La inestabilidad de las últimas horas se ha intensificado este martes con nuevas tormentas y chubascos que dejarán hasta 30 litros por metro cuadrado, además de granizo, fuerte viento y un notable descenso térmico, con nueve comunidades bajo aviso meteorológico, previa llegada de un fin de semana de nuevo caluroso, según las predicciones de Aemet. Pero habrá una evolución en los próximos días y tanto la agencia Amet como el joven divulgador Jorge Rey, conocido como el influencer del tiempo, vuelven a coincidir en su pronóstico tanto para la semana como para el fin de semana: nubes, poca lluvia y de nuevo un fin de semana veraniego. "A partir del domingo las previsiones irán descendiendo aunque sigamos hablando de buen tiempo, tiempo primaveral. De cara al jueves o viernes volverá a cambiar y tendremos buen tiempo. Podemos hablar de inestabilidad que llegará de los frentes atlánticos", según indica Jorge Rey desde su web.

En esa misma línea se posiciona Aemet. Las comunidades más afectadas por las inclemencias del tiempo son Aragón, Castilla y León y La Rioja, que están bajo aviso naranja (riesgo importante) por tormentas con granizo, viento y fuertes chubascos, con acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de Teruel.

En concreto se prevén esas cantidades de agua en zonas como Albarracín y Jiloca (Teruel), y también en Gúdar, Maestrazgo y en el bajo Aragón. Habrá tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo, que podría ser grande, al igual que en la Ibérica zaragozana.

Otras seis comunidades están este martes en nivel amarillo de alerta meteorológica (riesgo para ciertas actividades), según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.

Se trata de Andalucía, por tormentas -además de fenómenos costeros en el caso de Málaga; asimismo por tormentas la comunidad de Madrid y la región de Murcia; además, Castilla-La Mancha, Navarra y la Comunidad Valenciana por tormentas y lluvias.

En las laderas de la Ibérica de La Rioja, Burgos y Soria se prevén tormentas que pueden ir acompañadas de chubascos fuertes, granizo o pedrisco y rachas fuertes o muy fuertes de viento, al igual que en la meseta de Segovia y de Soria, según Aemet.

Podrán recogerse allí hasta 25 litros por metro cuadrado de precipitaciones en una hora, según la agencia.

En buena parte de Castilla y León habrá tormentas con chubascos fuertes, granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento.

En Castilla-La Mancha las tormentas irán acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo en la provincia de Ciudad Real y en la Mancha toledana. Asimismo, en la comunidad de Madrid y en la ribera del Ebro, navarra y riojana.

Pero también lloverá con intensidad en otros puntos de la península. Se acumularán 20 litros por metro cuadrado en una hora en el interior de Castellón o de Valencia; las lluvias probablemente irán acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo. Asimismo se prevén tormentas con granizo en la región de Murcia.

Temperaturas frescas para la época

En cuanto a las temperaturas en la jornada de este martes serán frescas para la época en muchas zonas del país; la ciudad de Burgos no superará los 18 grados, ni tampoco San Sebastián; por su parte Bilbao, Vitoria, Oviedo y Santander tendrán máximas de 17 grados, respectivamente, y A Coruña no sobrepasará los 19 grados.

En el lado opuesto, la máxima más alta está prevista en Lleida, con 34 grados; seguida de Murcia, 32 y Zaragoza, 31 grados; el resto de capitales no llegará a alcanzar los 30 grados.

Este miércoles está previsto que las temperaturas empiecen a aproximarse a los valores normales para esta época, mientras que los chubascos y tormentas se reducirán aunque seguirán siendo localmente fuertes en el Pirineo durante la primera mitad del día, y por la tarde en el extremo oriental del sistema Ibérico.

A partir del jueves parece que se iniciará una subida de las temperaturas con una situación de estabilidad en la mayor parte del país, según la Aemet y Jorge Rey.

Únicamente en el extremo norte peninsular se prevé un ambiente nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles en el oeste de Galicia, así como chubascos y tormentas dispersos en el tercio nordeste peninsular, más probables en el Pirineo.

También habrá nubosidad en el norte de Canarias, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa.

De cara al fin de semana según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología Rubén del Campo, lo más probable es que se alcancen de nuevo valores máximos cercanos a 35 grados en zonas del nordeste, centro y sur peninsular.