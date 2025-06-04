El Ayuntamiento de León pondrá un cajero para que los ciudadanos hagan sus gestiones solos

El modelo bancario de autoservicio, mediante un cajero, sin horarios ni personal, se extiende ahora al Ayuntamiento de León. La administración municipal pondrá en funcionamiento una oficina digital en el edificio de Ordoño II ante la «necesidad de agilizar el funcionamiento, tanto de registro como de padrón» y con la opción de posibilitar otros trámites, como se cita en el encargo del proyecto, que cuenta con un presupuesto de 18.148,79 euros.

El nuevo servicio se justifica en la estrategia del consistorio de la capital leonesa para «facilitar el acceso, acercar la tecnología digital y evitar las colas de ciudadanos que se generan en momentos puntuales en la planta baja de Ordoño II».

Con esta motivación, la empresa encargada deberá suministrar, instalar, configurar, formar y poner en marcha la oficina autoservicio digital, «de tal manera que el ciudadano, mediante el uso de medios proporcionados por el Ayuntamiento, pueda realizar ciertas gestiones como obtener un certificado de empadronamiento, registrar y realizar ciertas cuestiones por sí mismo», como se cita en el informe.

El sistema, sin funcionarios y con un horario de disponibilidad de 24 horas los 365 días del año, permitirá a los usuarios hacer trámites de empadronamiento, pagar recibos, tasas, impuestos o multas a la recaudación municipal, acceder a la sede electrónica para consultar datos públicos, como el tablón de anuncios y el de empleo público, o consultar la web del consistorio.

Estas guías básicas se complementarán, si los responsables de la administración lo reclaman, con la entrada al portal del empleado municipal y dejarán la puerta abierta para integrar «otros servicios, tales como reserva de canchas, apuntarse a cursos, obtener entradas del auditorio, o otras cuestiones que puedan ser interesantes para el ciudadano».