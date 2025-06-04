León consigue el 'juzgado' especial de violencia de género tras años de lucha

El Consejo de Ministros, previa propuesta del Ministerio de Justicia, concedió ayer a León una Sección Especializada en Violencia de Género mediante la adjudicación de una plaza de magistrado y otra de fiscal, adiestrados en exclusiva ambos en esta materia para la capital. El Ejecutivo, otorgó además otra a Valladolid que se suma a la que ya existía. Junto con la que ya operaba en Burgos, suman las cuatro de que dispondrá la Comunidad Autónoma, dotación que se considera suficiente para la litigiosidad actual.

Aunque de otra forma diferente a la prevista, para León es la culminación de un viejo sueño. Después de toda una vida porfiando para que Instrucción 4 se convirtiera en Juzgado Exclusivo, la meta va a ser la misma pero por otro camino. Con la nueva Ley de Eficiencia, los Tribunales de Instancia modifican la configuración de los juzgados tradicionales y así, la materia será competencia de una sala especializada.

La Ley de Eficiencia amplía además las competencias de estas secciones, que hasta ahora se limitaban a los casos de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, para incluir todos los delitos sexuales cometidos contra mujeres, independientemente de la relación entre la víctima y el agresor. Esto exige una mayor especialización judicial y permite una respuesta más ágil, sensible y eficaz por parte del sistema.

La nueva sala verá los casos relativos a la mujer en los que se produzca homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexual, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

Todos estos epígrafes son los supuestos delictivos que con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia, pasan a ser competencia de la nueva sección. El debut no será inmediato, puesto que los Tribunales de Instancia para León y Ponferrada no se ponen en marcha hasta el 31 de diciembre próximo. Los partidos judiciales de Astorga, La Bañeza, Cistierna, Sahagún y Villablino empezarán a experimentar antes las modificaciones y su puesta en funcionamiento está anunciada para el 30 de junio próximo, de acuerdo a las previsiones.

La reivindicación de un Juzgado de Violencia de Género era una de las propuestas históricas de León que todos los presidentes de la Audiencia Provincial y los decanos de los jueces en los últimos años habían propuesto en las sucesivas memorias anuales. A partir de ahora, la atención estará centralizada en evaluar el funcionamiento de la sala.

El Ministerio Fiscal incoó 721 diligencias previas en el último año del que existen datos oficiales, el ejercicio de 2023. Los juzgados de lo Penal tramitaron 116 asuntos en ese periodo, de acuerdo a los datos de la Fiscalía General del Estado.

La nueva Ley de Eficiencia multiplica la nómina de casos; serán todos los que tengan que ver con relaciones afectivas, aún sin convivencia