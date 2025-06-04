Condenado a diez años de prisión por violar a la hija del compatriota que le acogió

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha condenado a una pena de diez años de prisión a un hombre hallado culpable de la violación de la hija de un compatriota suyo, que le había acogido en su familia procedente de su país y con el que compartía profesión como camionero. La pena incluye una indemnización de 15.000 euros para la víctima por los daños morales causados.

Los dos varones iniciaron una amistad profesional que se estrechó cuando el sospechoso se trajo a vivir a su familia a León. Como consecuencia de esa relación entre el procesado y la familia de la víctima, aquel comenzó a sentirse atraído por la hija mayor de la otra familia, que en aquel momento contaba con 15 años de edad, circunstancia que era conocida por el procesado.

Inició comportamientos de acercamiento a la niña, compartía tiempo de ocio con ella, la llevaba en su coche e incluso trataba de enseñarla a conducir y le hacía regalos.

En esa situación, el procesado el 8 de noviembre de 2022 acudió a comer al domicilio de su amigo en compañía de la esposa de éste y de sus hijas y una vez que terminaron de comer, la niña manifestó que se marchaba a coger el autobús porque a las 17.00 horas tenía una clase de recuperación en el instituto. El procesado se ofreció a llevar en su coche a la víctima. Ambos se trasladaron en el vehículo y en el camino el procesado indicó a la menor que, antes de ir al instituto, iban a pasar por su domicilio ya que tenía que recoger unas cosas.

Ambos llegaron al domicilio de éste y una vez dentro él cerró la puerta con llave y pidió a la víctima que le acompañara a su habitación, ya que quería mostrarle algo que había comprado. Una vez dentro de la habitación, el adulto sujetó a la niña por las muñecas y la empujó sobre la cama, y apagó la luz. El procesado se echó sobre la víctima y le quitó la cazadora, comenzó a su vez a desnudarse y al tratar la víctima de incorporarse, el procesado la volvió a sujetar fuertemente por las muñecas, a la vez que la decía que no gritara, que nadie la iba a escuchar, y tras quitar a la víctima toda la ropa, comenzó a besarla.

La menor quedó paralizada por el temor que la situación le produjo, y fue víctima de una penetración vaginal. El agresor eyaculó en su interior. Una vez que el procesado terminó, indicó a la víctima que se fuera a lavar. Ella apreció un líquido blanco y algo de sangre en la zona vaginal. Tras ello el acusado dio una pastilla a la víctima y le dijo que se la tomara porque era la píldora del día después y tras ingerir la joven la pastilla, el procesado llevó en su coche al Instituto, y la dejó allí. Luego se fue del lugar.

Desde lo ocurrido el 8 de noviembre de 2022 hasta que la víctima narró a su madre lo ocurrido, la relación del procesado con la familia de la víctima fue como había sido en el pasado, de tal forma que el acusado seguía manteniendo una relación muy estrecha con ellos, seguía acudiendo al domicilio incluso pasaron juntos parte de las fiestas de Navidad, si bien cuando la menor percibió un cierto alejamiento del sospechoso, preguntó a éste por el motivo, temerosa de que sus padres pudieran sospechar algo de lo que había ocurrido. La víctima se quedó embarazada y su familia presentó la denuncia.

La niña no denunció lo que había ocurrido hasta que se hizo un test de embarazo que dio positivo, temerosa de que sus padres se enterasen