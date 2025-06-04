La desidia alienta la maleza en San Andrés y León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La intensidad de las lluvias durante los meses de abril y mayo, complementadas con el sol, han hecho que la vegetación campe a sus anchas en las zonas verdes donde no se atiende su cuidado.

Una muestra de esta desidia de los responsables municipales se puede observar en el parque que hay en las inmediaciones del consistorio de San Andrés del Rabanedo. Pero no es el único espacio ni el único ayuntamiento.

En León, el desbordamiento de la maleza, a la espera del desbroce oportuno, ha tomado otro año más el carril bici que va desde el cruce de Villaobispo hasta La Granja, por delante del centro comercial Reino de León.