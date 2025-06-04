Martínez exige «un proyecto político propio para la provincia de León»

Publicado por Miriam Badiola León Creado: Actualizado:

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, denunció ayer el «boicot» ejercido por algunos presidentes autonómicos del Partido Popular de cara a la Conferencia de Presidentes que se celebrará el viernes, «llegando incluso a amenazar con no ir».

Para el lider socialista, lo vivido en los últimos días con motivo del encuentro que se llevará a cabo el viernes en Barcelona pone encima de la mesa el «cortocircuito» que supone «el diálogo entre las administraciones».

Así lo apuntó en Jiménez de Jamuz, donde mantuvo un encuentro con alcaldes y concejales de la provincia y donde reivindicó la necesidad de «un proyecto político propio para León desde el punto de vista autonómico que genere competitividad territorial y asiente los pilares de infraestructuras necesarios para poder estar al lado de las empresas generando oportunidades y para que la gente pueda tener empleo y fijar la población».

Para ello, consideró necesaria una «voluntad política que, reconociendo los problemas de la Comunidad, genere competitividad para el territorio y garantice los derechos de la ciudadanía» frente a «la desidia, el abandono y el olvido» de la Junta de Castilla y León que «aboca» a situaciones como la vivida en la planta azucarera de La Bañeza y con cuyos trabajadores se reune hoy Martínez para «escuchar, trabajar y ponerse a su disposición para intentar plantear una solución a la problemática»

El secretario autonómico del PSOE aprovechó su visita a León para «repasar los datos de la cobertura en sanidad o educación y los compromisos no ejecutados con los centros de salud» en una provincia que «está pendiente al completo de un Hospital en la zona del Bierzo», al que se refirió como «una promesa repetida desde los tiempos de Juan Vicente Herrera y que no se hace realidad nunca».

También recordó los proyectos de los centros de salud de Sahagún o Villaquilambre, así como la «ausencia total «de políticas de inversión en los centros educativos, con el Instituto de Enseñanza Secundaria de Villaquilambre como «mayor exponente». «Los municipios están abandonados a la política de mantenimiento que están obligados a hacer los ayuntamientos, pero infraestructuras con tantos años necesitan inversiones reales para cubrir sus deficiencias estructurales», remarcó Carlos Martínez.

En este sentido, aludió a los Fondos Next Generation, «a los que algunos votaron en contra en Europa y que se están aprovechando ahora mismo muchos ayuntamientos para hacer inversiones importantes de transformación» a pesar de que «la Junta ha dejado pasar una oportunidad más para poder hacer una reconversión tanto de las infraestructuras sanitarias como de las educativas».

También participó en la reunión con los alcaldes y concejales de la provincia de León el secretario general de los socialistas leoneses, Javier Alfonso Cendón, para quien «el gran reto que está por delante son las elecciones autonómicas», unos comicios en los que «Castilla y León necesita cambiar un Gobierno que durante más de 37 años ha perjudicado a la provincia leonesa en muchos ámbitos».

«León va a aportar su granito de arena con una gran victoria electoral en las elecciones autonómicas para llevar a Carlos Martínez a la presidencia de la Junta de Castilla y León y lo vamos a hacer junto a nuestros alcaldes y a nuestros concejales y concejalas, la gente que está en el día a día y que percibe que esta tierra necesita un cambio», enfatizó Cedón, para quien «el gran problema que tiene la provincia de León es Alfonso Fernández Mañueco y los gobiernos del Partido Popular», por lo que abogó por «desalojarlos del Gobierno autonómico».