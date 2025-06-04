Inditex inicia por sorpresa una ola de cierres en España, con una tienda en Ponferrada y otra en León

La presidenta de Inditex, Marta Ortega (c), acompañada por el consejero delegado de la multinacional, Óscar García Maceiras (i), durante la Junta General de Accionistas de la cadena textil en julio del año pasado. EFE

Publicado por Ical León Creado: Actualizado:

Representantes de la cadena de ropa Bershka comunicaron ayer a las trabajadoras de la tienda de Ponferrada y de una de las dos con las que cuenta en la capital leonesa el cierre de los establecimientos el próximo mes.

En la capital del Bierzo el anunció llegó por la mañana, cuando las encargadas de trasladar la decisión informaron a la plantilla, integrada por ocho trabajadoras. A última hora de la tarde se produjo la reunión -en términos similares- en la tienda de Ordoño II de la capital, que cuenta con siete empleadas.

La fecha prevista para el cierre en Ponferrada es el 19 de julio y en León una semana después, el sábado 26. Las personas que dieron a conocer ambos cierres transmitieron también que no se contempla clausurar la tienda de Bershka situada en el Centro Comercial Espacio León, donde trabajan seis personas. Hoy mismo se producirán reuniones con las trabajadoras afectadas que se sucederán en otras fechas para abordar las condiciones de la operación.

La cadena de tiendas de ropa Bershka, perteneciente al grupo español Inditex, inició en 2020 un plan de digitalización y la apuesta por la venta ‘online’ puede estar detrás de la actual estrategia de la compañía, según fuentes consultadas por Ical que subrayan que las tiendas que van a ser cerradas en la provincia de León -en Ávila también desaparecerá una el 19 de julio- cumplen sus objetivos económicos y son rentables.