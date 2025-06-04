Cierran el parque de San Francisco para prevenir una plaga de roedores antes del Come y Calle

El parque de San Francisco permanece cerrado por labores preventivas frente a una posible plaga de roedores.DL

No se justifica esta vez por una invasión de ratas, como en La Chantria o en la bolera de los alrededores de la antigua escuela de Minas, aunque los vecinos hace meses que se quejaban. El cierre del parque de San Francisco, en pleno centro de la capital leonesa, viene motivado por las labores de prevención frente a una posible plaga de roedores, ahora que se acerca la feria del Come y Calle, de acuerdo al argumento oficial.

Los operarios de la empresa encargada de la privatización del servicio de Jardines trabajan estos días en la colocación del tratamiento preventivo en el interior del parque. La cautela que guía este tipo de intervenciones obliga a que tenga que cerrarse la instalación para evitar posibles intoxicaciones.

El cierre se aprovechará además para realizar pequeñas bodas en los árboles del parque, donde en octubre, durante la celebración del Come y Calle de San Froilán, se desgajó la rama de un gran castaño de indias. No hubo daños personales, aunque sí que causó problema en varias furgonetas de comidas que están debajo, así como en un coche aparcado en la calle Marqueses de San Isidro, lo que motivó que el Ayuntamiento encargara una auditoría sobre el estado de los árboles del municipio.

Sin peligro, de acuerdo, al dictamen de este trabajo elaborado por especializada, el parque convértese entre el 20 y el 30 de junio en el escenario del Come Calle. La feria de las furgonetas de comida transformará el espacio verde en un gran espacio gastronómico, animado con actuaciones musicales, talleres y mercadillo vintage.