El PP de León exige que el tren de Feve llegue a Padre Isla "a pesar del PSOE"

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, a tres días de la manifestación que tendrá lugar este sábado en Madrid, señala que tras años de pésima gestión, del Gobierno central de Pedro Sánchez y del municipal a cargo de José Antonio Diez, llega casualmente la apertura del sector urbano de la estación de Matallana. 4 de junio de 2025.- El pasado 27 de mayo, León destapaba el entorno urbano de Feve, junto a la estación de Matallana, con la apertura al tráfico de las actuaciones ejecutadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que permitían reconfigurar la zona con nuevos viales y mejoras en la movilidad, pero sin la llegada del tren, que sigue llegando al apeadero de La Asunción. Una decisión que parecería un intento de propaganda para tapar la reivindicación de los leoneses, que siguen exigiendo la llegada del tren-tram hasta Padre Isla. “Los fuegos de artificio socialistas continúan alargando que la solución técnica llegue, más allá de promesas políticas de que cuando el PSOE gobernara todo se solucionaría. Algo que se ha demostrado mentira, el llevar desde 2018 engañando a los ciudadanos”. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, ha recodado que el diputado y secretario provincial socialista, Javier Alfonso Cendón, llegó a decir ante la Asociación de Colegios Profesionales de León (Colproleón) que los tranvías de León ya se estaban fabricando, algo que se demostró que no era cierto tras el intento del secretario de Estado de Transportes de arrancar las vías y echar tierra sobre ellas para convertirlas en un camino. Transportes especula con los terrenos La novedad tras años de vallas y cierres es que ahora los leoneses pueden ver de dónde debería obtener el Ministerio de Transportes los ingresos para reinvertirlos en el tren de vía estrecha. Los miles de metros cuadrados de suelo urbanizable quieren ser edificados a toda prisa, sin que ello retorne en el servicio público ferroviario que bloquean y boicotean. El PSOE quiere ocultar que la urbanización ha costado 15,4 millones de euros y los casi 150 pisos reportarán a ADIF más de 40 millones de euros. Así, los 25 millones de euros de beneficio que obtiene el Ministerio de Transportes de Óscar Puente serán sustraídos a León al eliminar el tren del centro. FEVE, hay que recordarlo, es una Obligación de Servicio Público (OSP) que el Gobierno tiene que prestar por vía ferroviaria, pero sus acciones se encaminan al cierre. Díez intentó justificar la senda, luego un bus eléctrico y, finalmente, tuvo que recular ante los despropósitos de su partido. Manifiesto en favor del ferrocarril Los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular han rubricado el ‘Manifiesto en favor del ferrocarril de vía estrecha de León en vista de la manifestación en Madrid frente al Ministerio de Transportes’. Un documento que refleja que la situación de Feve en León se ha convertido en un “agravio simbólico a una provincia leonesa que no se resigna a la decadencia y a la despoblación”. De ahí que los populares apoyen la concentración que tendrá lugar frente al Ministerio de Transportes en Madrid, este sábado 7 de junio a las 13.00 horas para que “el tren de vía estrecha de León regrese a su estación en el centro de la ciudad como lo hacía hasta 2011, sin transbordos y con una calidad de servicio adecuada”.