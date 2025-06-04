Detenidos dos hombres en San Andrés del Rabanedo por una oleada de robos en vehículos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo (León) ha detenido de madrugada a dos hombres, que han ingresado en prisión por orden judicial, como supuestos implicados en una serie de robos con fuerza en el interior de vehículos.

La Subdelegación del Gobierno ha informado de que los arrestados fueron interceptados cuando transportaban, en su propio automóvil, objetos recientemente sustraídos y procedentes de al menos otros tres robos similares.

En torno a las 2.00 horas, un ciudadano alertó al 091 tras escuchar golpes procedentes de un vehículo comercial estacionado en una de las calles de San Andrés.

Según la llamada, se podía ver a dos hombres manipulando la ventanilla del turismo y provocando ruidos que hacían sospechar de un posible robo con fuerza.

De inmediato, varias patrullas de la Comisaría de San Andrés del Rabanedo se dirigieron al lugar señalado.

Al llegar, los agentes comprobaron que la ventanilla del vehículo comercial había sido fracturada y que, en su interior, se habían sustraído maquinaria y otros objetos de gran valor; sin embargo, los presuntos autores habían abandonado ya el lugar de los hechos.

Las dotaciones establecieron un dispositivo de búsqueda por las calles adyacentes y en una vía cercana, los policías observaron un automóvil que circulaba de noche sin luces de cruce, circunstancia que resultó sospechosa.

Al efectuarle un control, identificaron a los dos ocupantes y procedieron a realizar un registro preventivo.

El registro permitió incautar varias piezas de maquinaria, herramientas y otros efectos que coincidían con los objetos sustraídos del vehículo comercial minutos antes.

Además, en el maletero se localizaron objetos con logotipos y características propias de otros tres robos recientes en el interior de distintos automóviles.

Los agentes han podido atribuir a los detenidos cada uno de estos hechos, ya que los materiales encontrados correspondían exactamente a descripciones y denuncias presentadas en fechas anteriores.

Ambos arrestados, con numerosos antecedentes policiales por delitos similares, han sido trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición del Juzgado de Guardia de León que ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La investigación permanece abierta, a fin de determinar la procedencia exacta de todos los objetos incautados y localizar a los legítimos propietarios de los mismos.