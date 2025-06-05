Salvadas las 300 nóminas al habilitar por cuarta vez a un A1 de la ‘casa’ como interventor

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Por cuarta vez con el agua al cuello por la falta de interventor, los 300 trabajadores de San Andrés del Rabanedo cobrarán sus nóminas gracias a la habilitación durante unos días de un funcionario de la «casa» que las firma y que solventa también las facturas urgentes.

Un parche vital desde que el pasado octubre el viceinterventor solicitó su traslado fuera del municipio. Y el único que vuelve a responder favorablemente para desbloquear el parón en la gestión es el economista que ya sirvió de salvavidas al equipo de Gobierno en el otoño de 2023 al aceptar encargarse de las funciones como secretario municipal en un momento que también resultó muy delicado por la dificultad de cubrir ese cargo tras dos meses y un tapón de 600 expedientes.

Con la bolsa de interinos autonómica «vacía», la alcaldesa, Ana Fernández Caurel, expresó antes del examen del pasado día 31 de mayo sus esperanzas en resolver con alguno de los aspirantes el puesto de interventor ya de manera definitiva. Entre tanto, se ha tenido que volver a recurrir una habilitación exprés de unos días cada mes para resolver los sueldos de la plantilla, que requieren la firma de ese alto funcionario para poder pagarse. La falta de interventor impidió la primera vez una comisión de Hacienda donde se iba a dar cuenta del crédito extraordinario de 6,5 millones de euros tras el cambio de las normas fiscales dictadas por el Ministerio de Hacienda que impidió efectuar cuantiosas inversiones en el municipio. Un municipio que vivió en 2023 un «caos administrativo» y «paralización», como reconoció la regidora, al coincidir la marcha de la vicesecretaria, la tesorera y en agosto, la baja del secretario, lo que impidió convocar las comisiones informativas, las juntas de gobierno, los plenos, los padrones, conceder licencias de obras, firmar contratos... Los altos funcionarios se están logrando renovar.