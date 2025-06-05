La pasarela azul de Trobajo, en punto muerto
La Junta no tiene constancia de su traslado
La Junta no tiene conocimiento oficial del posible traslado de la pasarela azul de Trobajo del Camino. Así lo exprexó el delegado territorial en León, Eduardo Diego, a la Plataforma a favor del soterramiento en San Andrés del Rabanedo, con quien mantuvo una reunión a la que también acudió la jefa de servicio de Cultura, Amelia Biaín, y el de Movilidad, Juan Escanciano. La plataforma reiteró en el encuentro su petición de no autorizar la colocación de la pasarela en la confluencia de las calles La Raya y Orozco, debido a la existencia de una calzada romana en ese punto. El colectivo mostró al delegado su preocupación por la preservación del patrimonio histórico y cultural de la zona. Recordaron que ya han solicitado a San Andrés que cuando se desmonte no vaya a un área de interés arqueológico.