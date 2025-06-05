La pasarela azul de Trobajo, en punto muerto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta no tiene conocimiento oficial del posible traslado de la pasarela azul de Trobajo del Camino. Así lo exprexó el delegado territorial en León, Eduardo Diego, a la Plataforma a favor del soterramiento en San Andrés del Rabanedo, con quien mantuvo una reunión a la que también acudió la jefa de servicio de Cultura, Amelia Biaín, y el de Movilidad, Juan Escanciano. La plataforma reiteró en el encuentro su petición de no autorizar la colocación de la pasarela en la confluencia de las calles La Raya y Orozco, debido a la existencia de una calzada romana en ese punto. El colectivo mostró al delegado su preocupación por la preservación del patrimonio histórico y cultural de la zona. Recordaron que ya han solicitado a San Andrés que cuando se desmonte no vaya a un área de interés arqueológico.