Carlos Martínez: «Por una ruptura administrativa no surgen mejores condiciones de vida»

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, pasó por el Filandón, la tertulia de Diario de León y La 8 de Televisión de León.

Tomar tierra

«Hay un denominador común en las nueve provincias». «Llevo poco más de 100 días de una intensidad brutal. Tienes que darte a conocer y conocer las problemáticas, que se replican en todas las provincias: la sanidad, la educación, la despoblación… Hay un denominador común»

Un proyecto propio

Pisar el territorio. «Llevamos 37 años en la oposición y hay que hacer una autocrítica, no flagelación, sino un rearme ideológico que sea capaz de entender el territorio. No se ha entendido demasiado bien. No estoy aquí como enmienda a la totalidad, pero hay que tener una conexión diferente con el territorio, pisarlo, conectar con la gente».

Contra la extrema derecha

Más allá de las ciudades. «Existe un León y una Castilla diferentes más allá de las ciudades. Ahí es donde se dan soluciones simplistas para problemas complejos que vienen de la mano de la extrema derecha, donde más calan los extremismos y germina ese desapego importante, como Trump en la América profunda».

Equipo

Los liderazgos provinciales. «No existe un superman que dé la vuelta a esta tierra sin generar liderazgos provinciales, con un equipo en el que cada uno tiene un papel en un determinado momento. La complejidad de no participar en el parlamento autonómico te obliga a esa adaptación al medio. Esa convivencia tenemos que organizarla. Las secretarias provinciales son clave. Es un liderazgo horizontal en el que todos tienen su posición».

La cuestión identitaria

Un soriano como un leonés. «La cuestión identitaria leonesa no la quiero obviar, no hay que ignorar el elefante en la habitación. Quiero entender esa identidad asentada en un proyecto histórico y con arraigo en la población, pero también entiendo que tenemos que analizarla desde el desprecio, el abandono y el olvido que políticas han hecho con esta tierra, con la capital o comarcas como el Bierzo. El desarraigo y desapego de los sorianos no es menor que el de los leoneses. Si pregunta a un soriano si quiere pertenecer a esta comunidad autónoma, diría lo mismo que dice José Antonio Diez. Necesitamos dar un cambio en la Junta para invertir ese desarraigo de lñas provincias».

Solo, no

«No a la ruptura administrativa». «León es más fuerte con Castilla y Castilla más fuerte con León. Soy de los de La bola de cristal: ‘solo no; con amigos, sí’. La generación de alianzas pasa por desarrollar políticas conjuntas para los problemas comunes. Entiendo y respeto la identidad histórica, pero no comparto que a través de una ruptura administrativa puedan surgir unas mejores condiciones de vida que resuelvan los problemas de la ciudadanía».

Diez suma

«Mientras tengamos mayoría en León, beneficia». «Lo que le ayuda al PSOE es que el alcalde de León gobierne en León porque la suma de los votos, el préstamo de la confianza, que es lo más importante para cambiar la vida de la gente, surge de que al final conecte con su ciudadanía. No comparto la ruptura administrativa, pero sí las necesidades que tiene León dentro del marco que hoy nos obliga para resolver la problemática. No somos un partido de pensamiento único. Lo que no beneficia es no gobernar. Mientras tengamos mayoría en León, beneficia (esta ramificación de Diez). Cuando se suman las voluntades y se entiende que el bien mayor, el de los ciudadanos, está por encima de todo, las opiniones discrepantes no restan. Si nos centramos en si León dentro o fuera, nos estamos alejando con un ruido que hace un flaco favor de la problemática de la ciudadanía».

Comarcalizar

«La problemática de la gente, por delante». «El proyecto pasa por dotarnos de una ordenación del territorio del reconocimiento de la escala comarcal para garantizar la cobertura de unos derechos y que aporte competitividad al territorio».

Defensa del gobierno

«Va a haber noticias de Defensa en León». «Hay mucho ruido en la política nacional que oculta la realidad de las políticas públicas. Somos un país que va en unas condiciones óptimas. El compromiso que tenemos de inversión en cada uno de los ministerios es histórico en cada una de las nueve provincias. Va a haber noticias muy en breve en León en las que está trabajando Javier Alfonso Cendón ligadas a defensa».

Elecciones CyL

«Mañueco se quiere esconder detrás de Moreno Bonilla». «Mañueco no tiene intención de rendir cuentas. Hay un hecho para que no haya un adelanto electoral, que es el juicio de la trama eólica que comenzará en septiembre. Va a intentar esperar a que haya fusión con las andaluzas para esconderse detrás de Moreno Bonilla».