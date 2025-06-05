Los artesanos de CyL hacen del lema 'Alma y Oficio' su marca de futuro

Poner el foco en el sector de la artesanía y sus retos de futuro, y dar visibilidad a una actividad económica «de primera magnitud, que sólo en la Comunidad genera más de 6.000 empleos directos», es el objetivo del I Congreso Internacional de Artesanía de Castilla y León, que desde ayer se celebra en Casa Botines. Lo hace bajo el argumento de los Oficios Artísticos y Tradicionales en la Europa del siglo XXI, y reúne a mas de 150 profesionales, expertos, instituciones y artesanos de toda europa para debatir sobre «una actividad que tiene valores que no se dan en otros casos, como la protección del patrimonio y la cultura, la tradicion, el poner en valor el talento de los artesanos y la conexión con el mundo rural, donde desarrollan buena parte de su actividad».

Así lo destacó ayer en León Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo, durante la inauguración de un ambicioso encuentro que sirvió también de marco para presentar la nueva imagen que distinguirá y garantizará el trabajo de los artesanos de Castilla y León. «Es una seña de identidad, una forma de diferenciar y dar calidad, que tienen ya a su disposición todos los artesanos de la autonomía, y que pueden lucir en sus productos, sus talleres y las ferias a las que acudan».

El diseño del distintivo consiste en una 'A' recortada sobre un fondo ornamental, concretamente un bordado hecho a mano procedente de un Rodado o Saya del alfoz de Toro, del siglo XIX, que se conserva en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Se trata de un bordado carbajalino, que junto con la leyenda 'Artesanía Castilla y León' y los colores que identifican a la Comunidad, se envuelve en el eslogan 'Alma y oficio'.

El eslogan Alma y oficio recoge «la esencia de una marca que representa el compromiso y la dedicación de los artesanos en cada pieza, reivindicando el valor del trabajo manual frente a la producción en serie», señaló la consejera en la inauguración del congreso. Estuvo acompañada del presidente la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), la directora general de Comercio y Consumo, María Pettit, y el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego.

Leticia García incidió durante la presentación del congreso, que concluye esta tarde, en los retos de la evolución de la artesania, que van desde los cambios tecnológicos a cómo afectan a los artesanos las diferentes normativas vigentes en la Unión Europea, por lo que uno de los objetivos del encuentro es armonizar la legislación. «También es importante la faceta empresarial y de negocio, por eso desde la Junta apoyamos ante el Gobierno reivindicaciones del sector como la creación de un epígrafe propio en el IAE o un IVA reducido».

La consejera recordó que el pasado 20 de mayo la Junta puso en marcha una nueva convocatoria de ayudas económicas a los artesanos, que se centran en dos ámbitos: por un lado la modernizacion de los talleres, línea para la que el apoyo económico se ha incrementado de 10.000 hasta 25.000 euros por taller; y la participación en ferias, que se ha subido de 5.000 a 10.000 euros. «El incremento del presupuesto de esta convocatoria de ayudas se eleva hasta los 600.000 euros, y pone el foco también en la apuesta por la digitalizacion, la venta on line, el mareting,...».

El registro de artesanos de Castilla y León tiene 635 inscritos, y forman parte de Foacal 270 asociados. La federación organiza el congreso, con la financiación de la Junta, y el objetivo de analizar «temas clave como la sostenibilidad, el reto generacional, la digitalizacion y las nuevas tecnologías, así como la presencia femenina en los oficios».