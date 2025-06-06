Diario de León

La Junta potencia la investigación sanitaria en la Universidad de León

Edificio del Campus de Vegazana.

León

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer tres ayudas para investigación biomédica en colaboración con las universidades, y la de León recibe la menor cuantía, 9.300 €, para colaborar en un proyecto sobre esclerosis múltiple, una enfermedad con prioridad investigadora, ya que no existe un tratamiento curativo, y los esfuerzos se centran en frenar la progresión y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La colaboración de Sanidad con el Departamento de Ciencias Biomédicas de la ULE se remonta a 2006, y han demostrado que el entrenamiento de fuerza mejora la autonomía personal de los pacientes. Participan asociaciones de esclerosis múltiple de la Comunidad y voluntarios. En 2024 se realizaron 747 valoraciones musculares a 241 pacientes. Para investigar el cáncer, la Universidad de Salamanca logra 254.875 € y la de Valladolid, 136.818,

