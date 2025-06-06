La Junta potencia la investigación sanitaria en la Universidad de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer tres ayudas para investigación biomédica en colaboración con las universidades, y la de León recibe la menor cuantía, 9.300 €, para colaborar en un proyecto sobre esclerosis múltiple, una enfermedad con prioridad investigadora, ya que no existe un tratamiento curativo, y los esfuerzos se centran en frenar la progresión y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La colaboración de Sanidad con el Departamento de Ciencias Biomédicas de la ULE se remonta a 2006, y han demostrado que el entrenamiento de fuerza mejora la autonomía personal de los pacientes. Participan asociaciones de esclerosis múltiple de la Comunidad y voluntarios. En 2024 se realizaron 747 valoraciones musculares a 241 pacientes. Para investigar el cáncer, la Universidad de Salamanca logra 254.875 € y la de Valladolid, 136.818,