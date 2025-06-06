Sanidad da plaza fija en los hospitales de León y Bierzo a 252 enfermeras

Tres enfermeras del área de salud del Bierzo y un enfermero de 58 años ligado laboralmente a Atención Primaria en León ciudad se han convertido en los cuatro primeros interinos de la provincia que logran plaza fija en Sacyl. Y lo han conseguido de la mano del proceso extraordinario de estabilización.

Un listado que integran 1.119 personas de la Comunidad y que beneficia también a otros 248 trabajadores del colectivo en León. Ellos figuran en las posiciones 6, 12, 17 y 19, respectivamente. La publicación del nombramiento del nuevo personal estatutario fijo en la categoría de Enfermería en CyL se efectuó por fin ayer en el Bocyl, como parte del proceso selectivo convocado a través de la Orden SAN/1918/2022, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Una medida encaminada a reducir la interinidad en Sanidad por debajo del 8% tras el tirón de orejas que propinó Europa por la excesiva eventualidad en estos puestos.

Según indica la resolución, los aspirantes que superaron este proceso «han acreditado documentalmente cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria, así como la asignación de los correspondientes destinos» que se detallan. En este caso, se tuvo en cuenta el tiempo laboral trabajado, con lo que se estabiliza a un gran porcentaje de enfermeras y enfermeros que llevan trabajando de dos a tres décadas y poseen más de 55 años.

La incorporación a sus nuevos puestos en los hospitales de León (197) y El Bierzo (55) debe efectuarse en el plazo de un mes contado desde hoy 6 de junio, lo que ha generado cierta tensión por coincidir con el periodo vacacional, ya que altera los planes ya previstos en varios servicios sanitarios por el trasiego de plazas que se generará.

Las previsiones han fallado dos veces. Primero, porque la publicación de los listados definitivos se esperaba, tras un retraso, para diciembre de 2024 y finalmente se efectuó ayer en el Bocyl. Después, porque se estimaba que las incorporaciones se producirían este octubre para no interferir en la planificación estival de los centros de salud y hospitales que se vean afectados por los cambios cambios, ya que todas las plazas de estabilización de León corresponden a ambos hospitales. Las otras plazas fijas están distribuidas en Burgos, Zamora, Ávila, Valladolid Oeste, Palencia, Soria, Salamanca, Valladolid Este y Segovia.

El año comenzó para la Enfermería leonesa con otro trasiego de plazas por el concurso de traslados de 74 profesionales. Del Hospital a Atención Primaria se movieron 19, otras llegaron de fuera de la provincia y 21 optaron por cambiar de puesto entre los centros de salud de la provincia. También se sumó la OPE de 2022 que ganaron 154 y 84 solicitaron sumarse al Hospital.