Luz verde al informe de impacto ambiental de la red de calor de León

La red de calor de León da un paso más. Ayer, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León informó favorablemente, «solo a los efectos ambientales», de la declaración de impacto ambiental presentada para el desarrollo del proyecto para la implantación de la red de calor sostenible en la capital leonesa.

Los terrenos para la implantación del Complejo de Energías Renovables de la red, que desarrollará la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), fueron cedidos por el Ayuntamiento de León en régimen de concesión demanial, y serán reclasificados mayoritariamente a suelo urbano, manteniéndose como rústico con protección natural las zonas perimetrales próximas a los cursos de agua.

El proyecto incluye una planta de generación térmica a partir de biomasa de 88 megavatios a partir de astilla forestal, que suministrará agua caliente a la red de calor; una planta de producción de biometano a partir de materia orgánica para la inyección de biometano a la red de distribución de gas natural y, secundariamente, para la generación de calor mediante la combustión de biogas; una planta de producción de hidrógeno verde mediante hidrólisis con una capacidad de 5 megavatios, y un parque solar fotovoltaico para autoconsumo del complejo con una potencia máxima de 7,31 megavatios. El parque se ubicará en una parcela de unas 22 hectáreas, al sur de la ciudad de León, entre los ríos Bernesga y Torío, muy próxima al cementerio municipal de Puente Castro y contempla una inversión de 80 millones de euros.

La infraestructuratambién engloba el proyecto de urbanización del complejo, que contempla explanaciones, viales y pavimentos; estructuras como la pasarela metálica sobre el río Torío para el paso de las tuberías de calor y agua caliente o el murete de contención; zonas verdes; vallados perimetrales, y conexiones y servicios como el gasoducto hasta el punto de conexión a la red gasista, las conexiones a las redes municipales de abastecimiento y saneamiento de aguas, y las infraestructuras eléctricas para el suministro eléctrico del parque.

La red de calor que impulsa la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio llegará a 28.000 hogares y 150 edificios del sector terciario de la capital leonesa. Además, desde el complejo energético se generará hidrógeno verde para movilidad y usos industriales de la ciudad y permitirá a los usuarios ahorros de entre el 20 y el 40% de su factura energética.

El consejero, recordó durante una intervención el pasado mes de marzo, que, a mayores, la puesta en marcha del complejo de energías logrará una reducción de emisión de gases de efecto invernadero de 86.300 toneladas CO2 al año. Pero, por otra parte, incrementará la independencia energética de la ciudad y creará 120 puestos de trabajo estables, entre los que trabajarán de forma directa en la red de calor y los indirectos que se ligarán a esta infraestructura.

La energía que se genere en el parque se distribuirá mediante un anillo térmico y una red troncal que permitirá hacer llegar a los hogares y los edificios del sector terciariao el calor mediante un entramado de más de 65 kilómetros de tuberías. El suministro centralizado, además de un ahorro medio de 500 euros por vivienda añade otros 30.000 euros en los edificios de uso terciario, lo que sumará 18,5 millones de euros al año en toda la ciudad, tal y como se apuntó en la presentación de esta iniciativa.