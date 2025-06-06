Productos de León se promociona en Galicia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los productos de León se lucirán hasta el domingo en la Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, que se celebra en Silleda (Pontevedra). El vicepresidente de la Diputación de León y diputado de Productos de León, Roberto Aller, asistió a la inauguración del encuentro en el que participan centenares de expositores de cerca de una decena de países, por lo que es un gran escaparate de productos alimentarios, gastronómicos, de ocio y de turismo. «Para nosotros es muy importante tener presencia en iniciativas como esta, ya que a nuestro patrimonio cultural, natural, y patrimonial, se une cada vez otro de nuestros activos más importantes, como es la agroalimentación», apuntó Aller sobre una cita en la que la institución leonesa está presente por cuarta vez.

La Diputación dispone en la feria, dentro del Salón de la Alimentación del Atlántico-Salimat Abanca, de un espacio en el que las 12 empresas leonesas que se han sumado a esta iniciativa exhiben y venden sus productos, junto a un mostrador con información turística de la provincia. Además, cada uno de los productores tiene concertados varios encuentros internacionales de compradores.