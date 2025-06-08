CC OO aplaude que se cubran las plazas MIR y exige más medidas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

CC OO celebra que Castilla y León haya logrado cubrir todas las plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria por primera vez desde 2021, si bien advierte de que sin mejoras urgentes en la Atención Primaria la situación podría revertirse de nuevo. El sindicato explica que la Comunidad había acumulado en los últimos años un elevado número de vacantes: 45 en 2022, 40 en 2023 y 47 en 2024, sobre un total anual de 190 plazas, por lo que lo sucedido este año es una noticia «positiva». No obstante, la organización incide en que es solo un primer paso, en la tendencia de que esta mejora debe ir acompañada de medidas que permitan mantener a los y las profesionales una vez finalicen su formación. Fuentes del sindicato CC OO señalan que actualmente, el 50% del personal de Medicina de Familia en la comunidad autónoma tiene más de 50 años, lo que «agrava el problema del relevo generacional", motivo por el que apunta a las contrataciones de médicos sin especialidad como una de las causas que explican la desmotivación de los nuevos graduados y los especialistas.