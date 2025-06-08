Ibioleón atrae a 126 grupos que aspiran a la investigación

El Instituto de Investigación Biosanitaria de León (Ibioléon) ha completado su estructura científica y en las próximas semanas publicará los criterios de acceso a los 126 grupos de investigación que están interesados en apoyarse en este centro, lo que supondría disponer de una masa crítica de más de 500 investigadores.

Las principales líneas de investigación con las que inicia su actividad Ibioleón son Oncología y Hematología; Inmunología y Farmacología; Endocrinología, Nutrición, Enfermedades Hepáticas y Gastrointestinales; Patología de Grandes Sistemas; Neurociencias y Salud Mental; Atención Primaria, Promoción de la Salud y Salud Comunitaria. Esas áreas se complementan con dos transversales: De IA, Biotecnología y Biomateriales y Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas. Todo bajo un enfoque de One Health, una única salud.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, presidió junto al vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de León, Santiago Gutiérrez, el Consejo Rector del Instituto el pasado viernes. En la reunión se aprobaron los criterios de acceso, reforzar la Unidad Técnica de Gestión, la presentación del Plan de Actuación para 2025 y se ratificaron los reglamentos de los comités científico interno y externo.

Ibioleón ha centrado su actividad en el desarrollo de su estructura operativa, con la constitución de los comités científicos, órganos clave para definir la política científica del Instituto. Estos comités han colaborado en la elaboración de los criterios de admisión para los grupos de investigación, aprobados por el Consejo Rector. En las próximas semanas se abrirá un plazo para que los grupos interesados puedan presentar sus candidaturas con vistas a integrarse en alguna de las ocho áreas de investigación, científicas y transversales, con las que cuenta Ibioleón, lo que permitirá ampliar la base investigadora de la entidad y fomentar la colaboración multidisciplinar.

Asimismo, se presentó el organigrama de la Unidad Técnica de Gestión, con la apertura del proceso selectivo para la contratación de dos profesionales que formarán parte de ella y que permitirá dar un impulso decidido a la actividad del Instituto, en un paso más hacia la profesionalización de la estructura de apoyo a la investigación.

El director científico del Instituto de Investigación Biosanitaria de León, Fernando Escalante, expuso las líneas del plan de actuaciones para 2025, que incluye la difusión de los criterios de admisión, la redacción del plan estratégico, la solicitud de participación en el programa de acompañamiento del Instituto de Salud Carlos III y la organización de una jornada científica en el Hospital El Bierzo, con la participación de grupos de investigación. También presentó la página web.