El Hospital se queda ‘pequeño’ y modificará espacios para un gran aparato diagnóstico

Uno de los pasillos de Urgencias, un servicio que completará su ampliación.ramiro

El Hospital de León aspira a ‘fichar’ a final de 2026 un aparato de Resonancia Magnética de última generación con tres teslas, el más potente del mercado, según confirmó ayer el gerente del Complejo Asistencial, Alfonso Rodríguez-Hevia. Se trata de una máquina que

pesa hasta 10 toneladas y que está considerada como el Ferrari del diagnóstico por imagen. Hasta hace unos meses, el servicio de Radiología estaba funcionando con dos equipos de bajo

campo (0.5 teslas), que utilizaban mayor tiempo de escaneo

pero que ofrecían un buen equilibrio entre costo, calidad

de imagen y versatilidad para algunos estudios.

Su edad recomendaba una renovación y se planteó su sustitución por dos dispositivos punteros, uno de 1.5 teslas y otro de tres.

Rodríguez-Hevia explica que «por logística» se inició esa renovación con la máquina de 1.5 teslas, que ya funciona y confía en poder sumar la más potente a finales del próximo año.

La RM de 1,5 teslas es eficaz para explorar los órganos del

cuerpo en busca de enfermedades, pero las de 3 teslas permiten

«oír» en una habitación con ruido con mayor claridad. Es un Ferrari que obtiene más rápido las imágenes del paciente, con más

agudeza visual y es especialmente útil para estudios complejos

neurológicos, muscoesqueléticos, de cardiología y oncología,

ya que es más precisa en el cerebro, la médula espinal, la columna, las rodillas y el corazón.

«Tendremos ese Ferrari», asegura. El gerente también reconoce que se está avanzando en el plan funcional que se puso en marcha en 2024 para optimizar el suelo disponible en el Hospital leonés, que analiza la evolución de las instalaciones y cómo se han ido adaptando con el tiempo.

Y es que quince años después de la gran ampliación que se inició en el año 2000, cuando el Hospital disponía sólo de 53.000 metros cuadrados y ganó otros 69.000 de obra nueva en 2010, la falta de metros libres se vuelve a hacer acuciante. La movilidad de los pacientes, familiares y trabajadores ha cambiado según las necesidades asistenciales. Como resultado, se están replanteando la distribución y funcionalidad de los espacios.

Las instalaciones prevén virar hacia una mayor dedicación a la atención intensiva, mientras que los tratamientos menos complejos se gestionarán en el domicilio del paciente. «La sanidad implica acercarse a los enfermos y trascender los muros del Hospital», valoran desde el área de Gestión y Servicios Generales, desde donde pretenden facilitar el proceso. En esa línea, se ha puesto recientemente en marcha un proyecto de hospitalización a domicilio para casos específicos, que requiere una logística especializada.

En términos de población, el Hospital equivale a un gran pueblo. Cada día circulan por sus instalaciones unas 25.000 personas, de las cuales 4.000 forman parte de la plantilla. A ellas se suman los pacientes que acuden a Urgencias, consultas o pruebas diagnósticas y los familiares y amigos que acompañan a los ingresados. De ahí que el esfuerzo en limpieza y en gestionar los 675.000 kilos de residuos domésticos que se generan al año, junto con 32.000 kilos de envases y 34.000 de papel constituya un reto en ese gigantesco espacio, que ahora ya resulta escaso.

Más de 21 M€ para nueva tecnología que afinan metros

Además de las ampliaciones físicas, el Hospital de León ha recibido importantes inversiones en equipos de alta tecnología, la mayoría ligadas al Plan Inveat con fondos europeos. Se han destinado más de 21 M€ en los últimos años para renovar equipamiento y mejorar la capacidad tecnológica del centro, lo que indirectamente también

contribuye a una mejor utilización de los espacios al permitir una atención más eficiente y moderna. Entre ellos, dos aceleradores lineales, uno donado por la Fundación de Amancio Ortega, un

PET-TAC, un TAC espectral y angiógrafos vasculares y el exoesqueleto pediátrico.

En Urgencias, con pastilla adosada

El Hospital de León ha estado inmerso en varios proyectos de optimización y ampliación de espacios en los últimos años para modernizar sus instalaciones y mejorar la atención a los pacientes. Y ya se encontró con dificultades en el servicio de Urgencias, donde se optó por ganar 342 metros cuadrados fuera del edificio sumando una pastilla adosada y acristalada que supuso ‘destronar’ el espacio que ocupaban las ambulancias. La superficie útil pasó de 2.785 m² a 3.128 m². La remodelación de esta puerta de entrada al Hospital no ha concluido y se reevalúa la reforma para individualizar boxes, ganar la onsulta de Psiquiatría con sala de espera independiente, las salas para servicios de Medicina General y consulta de Enfermería, la de de tratamientos de breve duración y el área de traumatología. La obra más esperada, no obstante, es la ampliación de su Unidad de Cuidados Intensivos y la Unidad de Reanimación para aumentar de 16 a 28 camas la UCI y de 12 a 16 plazas la REA. Implicará reubicar varias unidades y servicios como el de Endocrinología y Nutrición, Alergología, la Unidad de Contratación Administrativa o una subdirección de Gestión.