Angustias saca con orgullo a la Virgen de la Alegría

En una mañana radiante, la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad festejó la Virgen de la Alegría, una de las conmemoraciones más antiguas y arraigadas en la ciudad. La talla recorrió las calles del entorno de la capilla de Santa Nonia, acompañada por el sonido de la dulzaina y el tamboril, en una muestra de piedad popular que se remonta a la Edad Media con las fiestas de primavera en el campo. Está declarada Manifestación Popular de Interés Turístico Provincial por su originalidad y notable antigüedad.