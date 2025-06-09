Formación a docentes de FP para adaptarse al cambio digital

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Educación ya ha lanzado la oferta anual del programa específico para los docentes de especialidades vinculadas a la Formación Profesional y que incluye 40 nuevas acciones formativas. Así, a lo largo del mes de septiembre, en el que las fechas varían en función de la actividad elegida por el docente, el departamento que dirige Rocío Lucas desarrollará 40 cursos, con 1.134 horas lectivas, pertenecientes a 18 familias profesionales para un total de 754 profesores de Formación Profesional de la Comunidad.

En concreto, del total de actividades, seis tienen un nivel inicial, 24 cuentan con un intermedio y las diez restantes están destinadas a los docentes con un nivel avanzado. La convocatoria abarca temáticas como inteligencia artificial y digitalización, robótica industrial y colaborativa, ingeniería ambiental o tecnología quesera, estrategias clínicas y técnicas de anatomía patológica, entre otros, con el objetivo de adaptarlos a los cambios en los procesos productivos con la introducción de nuevas tecnologías y herramientas a través de la formación permanente y lograr la adaptación de los sistemas de educación y formación a las demandas del sistema productivo y mejorar el acceso del alumnado al mercado laboral.

Los profesores interesados pueden presentar su solicitud, que está disponible para descargar en la sede electrónica y en el Portal de Educación, hasta el 11 de junio exclusivamente de forma electrónica.