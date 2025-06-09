La Ebau baja la nota: solo un 7,8% saca más de un 9 frente al 20% que lo logra en Bachillerato

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Más de 2.000 alumnos leoneses que están pendientes de la nota que han sacado en la PAU que se celebró la semana pasada y cuyos resultados se sabrán este jueves. La calificación marcará el futuro de estos jóvenes, ya que les permitirá acceder a las carreras que desean estudiar y, por tanto, será un paso decisivo en su futuro profesional. No en vano, la nota de acceso a la universidad se calcula ponderando un 60% la puntuación media normalizada para Primero y Segundo de Bachillerato con el 40% de los exámenes de la fase general u obligatoria de la antigua Ebau (a la que puede sumarse cuatro puntos, hasta alcanzar el 14, en la fase de ejercicios voluntarios). La clave no radica en aprobar la PAU, ya que el 97% de los presentados en la convocatoria ordinaria supera la prueba sino, sobre todo, lograr la nota más alta posible, especialmente si el alumno desea matricularse en un grado o doble grado con mucha demanda y, por tanto, con una nota de corte elevada (por encima del 12). De ahí la importancia de los sobresalientes, que los alumnos de Castilla y León obtienen 2,5 veces más en Bachillerato que en la Prueba de Acceso a la Universidad.

El porcentaje de estudiantes de Castilla y León que en curso pasado obtuvo una nota de 9 o 10 en Bachillerato es el 19,6% frente al 7,8% de los logrados en la fase general de la Ebau. Los datos del Ministerio de Universidades, consultados por la Agencia Ical, muestran un desajuste entre la tasa de alumnos que acaban el Bachillerato con sobresaliente y el que obtiene esa calificación en la selectividad. Algo que es generalizado en toda España, ya que la tasa de estudiantes con las mejores notas en la media nacional está en el 20,6% en Bachillerato frente al 6,5 por ciento en la prueba de acceso a la Universidad.

Y es que el porcentaje de estudiantes de la Comunidad que logra una nota de sobresaliente en la fase obligatoria de la antigua Selectividad ha pasado del 1,9 al 7,8% entre los años 2015 y 2024, que son los últimos datos publicados. Es decir, se ha cuatriplicado. A la espera de saber el impacto que tendrá el nuevo modelo de este año, la PAU.