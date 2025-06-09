Cs exige «mejoras urgentes» en el pabellón de Trobajo del Camino

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Desde que en 2023 el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo cerró el polideportivo César Álvarez de Pinilla por sus múltiples deficiencias, el pabellón Camino de Santiago se conveirtió en la única instalación techada para la práctica de deportes y entrenamientos. Cs ha constatado las «numerosas carencias» que presenta también este espacio deportivo, denuncia que la concejalía «ignora las quejas de los usuarios» y reclama una mejora urgente.