Los usuarios del tren piden incluir a León en los abonos bonificados

«El esfuerzo que realizamos quienes viajamos semanalmente a Madrid desde León es inmenso: madrugones, horas de tren, gastos elevados, logística familiar para el cuidado de nuestros hijos. Y, a pesar de todo ello, no recibimos ni un mínimo gesto de apoyo por parte de las administraciones públicas, que sí han sabido responder a las necesidades de otros territorios. Ante esta situación injusta, algunos trabajadores hemos intentado minimizar el coste de los viajes adquiriendo dos abonos combinados (León–Palencia o Valladolid, y Palencia o Valladolid–Madrid), y emitiendo dos billetes por trayecto. No se trata de fraude alguno, sino de aprovechar los resquicios del sistema para no quedar totalmente desprotegidos», El relato lo ofrece Cris Rodríguez, una leonesa que se atreve a levar la voz ante lo que considera «una exclusión injusta del sistema de abonos ferroviarios». Exclusión de León, valoran los usuarios, que tratan de contrarrestar con trayectos solapados este agravio. «Lejos de facilitar esta posibilidad, Renfe ha respondido endureciendo sus políticas: primero, exigiendo localizar al interventor a mitad de trayecto para «validar» el segundo billete, y más recientemente, desde mayo, implementando una normativa que impide la formalización de dos viajes consecutivos si entre ambos no ha transcurrido al menos el triple del tiempo de trayecto. Esta medida impide directamente la estrategia de doble billete, cerrando la única vía que nos quedaba para mitigar el sobrecoste», denuncia en relación a este agravio que sufren los viajeros leoneses a los que no llegan las prebendas de los viajes bonificados en otros territorios. También los cercanos. «Cabe preguntarse si los representantes públicos que viajan regularmente sí reciben compensaciones por sus desplazamientos, lo que hace aún más dolorosa la comparación», Los usuarios leoneses del ferrocarril de media y larga distancia reclaman con «urgencia la inclusión de León en el sistema de abonos bonificados, servicio de Obligación de Servicio Público, o en su defecto, la articulación de una fórmula específica que garantice la equidad con respecto a otras provincias de la comunidad (por ejemplo un abono laboral). No puede ser que vivir en León suponga un castigo económico por parte del propio Estado. El desarrollo y la sostenibilidad de León pasan por políticas que fomenten la vida y el trabajo en sus territorios. Excluir a León es excluir el futuro de su gente», valora Cris Rodríguez en este análisis que presta sobre el agravio y la impertinencia de los leoneses que se suben al tren como soporte diario para sus obligaciones laborales, condicionada a viajar presencialmente a la oficina en Madrid un par de días por semana. «Esta situación, compartida por un número creciente de trabajadores leoneses, responde a una realidad laboral cada vez más habitual en nuestro país: el modelo híbrido y el regreso al entorno rural o a ciudades de tamaño medio», analiza. Desde 2022, el Gobierno puso en marcha un sistema de abonos ferroviarios gratuitos y bonificados con el objetivo de fomentar el transporte público y aliviar los costes de movilidad de los ciudadanos. León está excluida de este sistema al no considerarse su línea con Madrid como un servicio de Obligación de Servicio Público (OSP), a diferencia de otras ciudades como Zamora, Valladolid o Palencia. «Este hecho ha generado un agravio comparativo gravísimo. Mientras un trabajador puede viajar de Zamora o Palencia a Madrid por aproximadamente 42 euros con un abono de 10 viajes, quienes residimos en León debemos abonar 378 euros por el mismo número de viajes. Es decir, 336 euros más, más de nueve veces el coste que pagan nuestros vecinos por desplazarse a la misma ciudad. Resulta incomprensible e inaceptable que en una comunidad autónoma se generen tales desigualdades internas", añade esta usuaria afectada por la España de las dos, o tres, velocidades.