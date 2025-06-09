La Aemet activa este lunes el aviso amarillo por tormentas en la meseta de León

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este lunes el aviso amarillo por tormentas en la meseta de León.

Con el nivel amarillo, las tormentas no afectarán a la seguridad de las personas, pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.

Los cielos estarán poco nubosos con predominio de nubes altas, con nubosidad de evolución por la tarde y con probabilidad de chubascos dispersos con tormentas. "Algunas pueden ir con granizo", ha advertido.

Las temperaturas irán en aumento. Los termómetros oscilarán entre los 12 y 31 grados de León y los 14 y 33 de Ponferrada.

Los vientos soplarán flojos y variables, predominando el componente suroeste por la tarde, con "intervalos de moderados" y con "probables rachas muy fuertes" asociadas a las tormentas.