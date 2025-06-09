La Aemet activa este lunes el aviso amarillo por tormentas en la meseta de León
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este lunes el aviso amarillo por tormentas en la meseta de León.
Con el nivel amarillo, las tormentas no afectarán a la seguridad de las personas, pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.
Los cielos estarán poco nubosos con predominio de nubes altas, con nubosidad de evolución por la tarde y con probabilidad de chubascos dispersos con tormentas. "Algunas pueden ir con granizo", ha advertido.
Las temperaturas irán en aumento. Los termómetros oscilarán entre los 12 y 31 grados de León y los 14 y 33 de Ponferrada.
Los vientos soplarán flojos y variables, predominando el componente suroeste por la tarde, con "intervalos de moderados" y con "probables rachas muy fuertes" asociadas a las tormentas.