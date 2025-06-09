Comienzan las obras para adecentar Ordoño II

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Varios operarios trabajan desde primera hora de este lunes en la reparación de las grietas y desperfectos de Ordoño II, una intervención que lleva meses pendiente y que tenía el 18 de marzo como fecha tope para que el Ayuntamiento solicitase a la adjudicataria de la semipeatonalización la reparación de las grietas y desperfectos que han surgido en la calle central de la capital leonesa.

En su día, el portavoz del equipo de gobierno, Vicente Canuria, respondió en el Pleno a la pregunta del Partido Popular sobre si el Ayuntamiento iba a pedir la ejecución de la garantía por los desperfectos en la obra de peatonalización de Ordoño II. «Hoy por hoy la empresa que ha ejecutado la obra no ha solicitado formalmente la devolución de la garantía ya que esta vence el 18 de marzo. Los servicios técnicos están ya analizando los desperfectos existentes en la vía y será a partir de esa fecha cuando se adopten las decisiones oportunas», dijo textualmente.

Es decir, el Ayuntamiento no había decidido en marzo de este año si consideraba necesario que los desperfectos de la obra se arreglasen, cuando estos se advertían prácticamente desde el primer día. El 18 de marzo finalizó el plazo de cuatro años de garantía del proyecto estrella de José Antonio Diez, la peatonalización de la principal arteria de la ciudad, que finalmente tuvo un coste de 454.095,17 euros para los leoneses, con un resultado cuestionable.

La historia comenzó el 5 de mayo de 2020, con los leoneses encerrados en sus domicilios, cuando el Partido Popular denunciaba la intención de Diez de gastar alrededor de medio millón de euros para pintar Ordoño II en el peor momento sanitario, social y económico de las últimas décadas. Rápidamente el primer edil de la Corporación presentaba su proyecto –documento base, lo llamaron— para «un Ordoño de vanguardia» y ganar esta vía para el peatón. Además, a pesar de las denuncias populares, quedaba en segundo plano que el proyecto había sido copiado, «al estilo Oxford Street», olvidando que el proyecto de la vía más comercial del Reino Unido fue descartado definitivamente en 2018 por el entonces alcalde londinense, Sadiq Khan, tras ser sometido a consulta vecinal y recibir una fuerte oposición. Diez copió el proyecto de Khan pero no su visión de la participación ciudadana. Un año después del acta de recepción de la obra (sellado el 14 de marzo de 2021) se cumplían los peores augurios del Grupo Municipal del Partido Popular ya que el firme ya mostraba las primeras grietas. El proyecto más significativo del alcalde socialista, José Antonio Diez, hacía agua después de una inversión millonaria anunciada en pleno confinamiento. Como en innumerables ocasiones ha denunciado el Partido Popular, Ordoño II se ha convertido en una chapuza millonaria, descolorida, llena de manchas y grietas por lo que David Fernández ha reiterado que el dinero de los leoneses no se puede destinar a cumplir las ínfulas personales de nadie.