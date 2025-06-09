Aemet y Jorge Rey piden estar atentos a las alertas meteorológicas esta semana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras un fin de semana de calor abrasador, con temperaturas que superaron los 42 °C en varias provincias andaluzas, España se prepara para un cambio meteorológico significativo en esta primera mitad de la semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el joven influencer del tiempo Jorge Rey, la llegada de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) está transformando el panorama atmosférico, dando paso a lluvias intensas, tormentas, granizo y reventones en gran parte del país.

Lunes y martes: Tormentas en auge y descenso de temperaturas

Desde este lunes, las tormentas han comenzado a ganar protagonismo en el interior peninsular, con un alto riesgo de granizo en el norte y posibles reventones. La combinación de alta humedad, convergencia de vientos y la orografía está favoreciendo la formación de estructuras convectivas organizadas. En zonas como Castilla-La Mancha, el sureste y Teruel, se esperan acumulaciones de lluvia superiores a 15-20 l/m². Por la tarde, las tormentas se concentrarán en el interior y norte de la Península, con alta actividad eléctrica y núcleos desplazándose de sur a norte. Las precipitaciones más intensas se prevén en el Pirineo catalán, la zona Ibérica (entre Zaragoza, Soria y La Rioja), Galicia, el Pirineo aragonés, Cantabria y Asturias, donde los acumulados podrían superar los 30-40 l/m² en algunos puntos.

El calor extremo comienza a remitir en el oeste y norte del país, donde las temperaturas descenderán notablemente, marcando el fin de las máximas de 40 °C. Sin embargo, en el Mediterráneo y Baleares, las temperaturas se mantendrán estables o incluso podrían subir ligeramente. Canarias, por su parte, permanecerá al margen de este episodio, con condiciones más estables.

Miércoles: Intensificación de las tormentas

El miércoles será el día más crítico, con la DANA acercándose al núcleo de una vaguada y generando tormentas aún más intensas y organizadas. Según AEMET, se esperan estructuras meteorológicas complejas, como supercélulas, líneas de turbonada y sistemas convectivos, que traerán aguaceros muy intensos, granizo y reventones. Las regiones más afectadas serán Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, La Rioja, Navarra, la vertiente cantábrica y Galicia. Estas zonas podrían experimentar fenómenos localmente severos, con un impacto significativo en la actividad diaria.

Perspectiva de Jorge Rey: Un cambio brusco hacia el fin de semana

El joven meteorólogo Jorge Rey, conocido por sus acertadas predicciones, advierte que este cambio atmosférico se intensificará hacia el viernes, marcando un inicio de la temporada estival poco habitual. Según Rey, la sucesión de fenómenos meteorológicos podría alterar la normalidad, con jornadas cargadas de actividad atmosférica y riesgos asociados a tormentas y descensos térmicos. Este pronóstico sugiere que el tiempo seguirá siendo inestable en varias regiones, especialmente en el norte y zonas montañosas, aunque AEMET indica que el tiempo tenderá a estabilizarse progresivamente tras el paso de la DANA.

Resumen y recomendaciones

La llegada de la DANA está poniendo fin al episodio de calor extremo, pero a cambio trae un panorama de tormentas intensas y fenómenos potencialmente severos. Se recomienda a la población en las zonas afectadas, especialmente en el interior, norte y Andalucía, estar atenta a las alertas meteorológicas, evitar zonas propensas a inundaciones y tomar precauciones ante posibles granizadas o reventones. Mientras tanto, el Mediterráneo, Baleares y Canarias disfrutarán de condiciones más estables, aunque con temperaturas cálidas en las dos primeras.